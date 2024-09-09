教授逼短期交出成品！他嘆讀資工碩能力不足很累 網勸：想清楚要什麼

學生在選擇科系前，最好先確定好自己的目標和理想，以免走錯路。一名男網友發文感嘆，從前他也有想要設計的產品，但念了資工碩班才發現，他的能力和積極度都不夠，讓他感到「好累」，於是詢問網友：「這種情況你們會覺得我走錯行了嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示自從念了資工碩班才發現，自己的自學能力、積極程度都不夠，他每天自學時間不到2個小時，碰一碰技術就感到「很累很想休息」，非得要教授逼著說：「你最好下禮拜給我交出成品」，原PO才會全力衝刺。

原PO表示，他洗了一個四大碩士（學歷），有很多職缺可以選擇面試，但跟高中時的「初衷」不太一樣，他以前想設計自己的產品，像是FAANG（全球科技巨頭集合簡稱：世界上最大的IT公司）的產品、Google Play的App、Steam的遊戲、會員制網站等等，甚至幫計程車司機設計訂車App也在原PO的考慮範圍內。

然而當原PO實際接觸，才發現「水太深了」，深到他的熱情與鬥志都消逝殆盡了，只能「走一步算一步」，不知不覺就走到資工碩士快畢業的階段。最後原PO詢問網友：「這種情況你們會覺得我走錯行了嗎？是不是該去那種會有高壓管理的公司上班例如台積電呢？」

此文一出，不少網友勸原PO要先想清楚自己想要什麼，「看你是為了什麼吧？想要設計自己的產品像是App或遊戲的話，其實你沒有讀碩士的必要，現在直接去做就好了，想要高薪就去高薪的公司，想要工時短就去沒那麼累的」、「想清楚你想要什麼先唄，賺錢是為了生活，不要本末倒置」。

也有網友認為，在台灣寫「純軟」薪資並不高，「你說的那些是軟體開發的範疇，說實話想做，碩士也不是必要，就是需要對工具的應用熟悉罷了，在台灣你除了進一線外商，你寫App還是其他純軟開發能賺什麼錢？跟半導體產業比賺得根本少的可憐，這是產業結構的問題」。

也有網友表示，原PO既然對台積電有興趣，不妨試試看，「你有發現理想的自己和真實的自己的不同，是很好的自我覺察，能幫助你更精準的選擇職涯。對台積電有興趣，可以去面試看看啊，面試時就會初步感受到你會不會抗拒台積電文化了，反正上去了也可以後悔下山」。