新北舉辦大專院校減碳商品示範賽 徵件開跑

新北市經發局今天表示，為環境永續，舉辦「新北市大專院校減碳商品示範賽」，即日起徵件至10月4日止，除獎金外，還有機會與企業領袖面對面深度交流，歡迎同學們踴躍報名。

經發局發布新聞稿，減碳商品示範賽區分為「產品設計新創組」「產品設計專業概念組」2類組，分別選拔出新北獎、金發獎、永續獎、佳作各5組。即日起徵件至10月4日止，競賽將依據創新創意、產品技術性、市場價值及應用發展性等標準進行評選。

經發局表示，從所有投稿作品中選出16組進入決賽，最終評選出10組優勝作品，初賽結果將於10月15日公布，並預定在10月25日進行決賽。歡迎新北市大專院校學生與研究生組隊參賽。

經發局長盛筱蓉表示，今年推出「新北市大專院校減碳商品示範賽」，鼓勵年輕學子將創新思維結合國際減碳趨勢，設計出可行的商品或方案，除最高可獲新台幣1萬元獎金外，並透過示範賽搭建業者與學子間的橋梁，雙方可就環境永續議題進行深度交流。