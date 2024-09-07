文大短報缺額 董事會將懲處校長

文化、真理、佛光、大葉等四所大學，今年被爆出未如實將繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，引發爭議。事發後，真理大學前校長陳奇銘遭董事會解任，佛光大學校長何卓飛也請辭，文大董事會沉默多日，昨終於發聲明，強調將待教育部懲處結果確認後，對校長王子奇進行懲處。

招生名額短報風波持續延燒，教育部經查，總計四校未確實回流，其中真理大學短報四三二名最多，其次是佛光大學二七六名、中國文化大學九十三名、大葉大學六十九名。

陳奇銘上周遭董事會解任，也是第一位因短報事件下台的校長，何卓飛也在本周向董事會提出請辭負責，外界關心文大、大葉的校長是否也可能遭懲處。

文大董事會表示，王子奇自二○二二年九月接任以來，無論是國內、境外招生人數的提升，擴大產學合作計畫規模、增加推廣教育終身學習收入以及在本校整體財務保持穩定等，都有顯著成效，可看出王子奇對校務經營與治理的投入與努力。

文大董事會說明，這次有關招生名額未全數回流一案，王子奇參酌過去其他學校的作法與數字後，認為可比照辦理，但此舉確有不妥，董事會並不認同，待教育部最終處分確定後，再針對王子奇未全數回流至考試分發名額之錯誤處置，決定懲處。

大葉大學則說，學校往年都是如實申報，今年的疏失在接獲教育部來函後，已回函說明，將責成檢討，確保未來工作更加嚴謹，避免再次發生。