聽新聞
test
0:00 / 0:00

文大短報缺額 董事會將懲處校長

聯合報／ 記者張博瑞簡慧珍／連線報導
文大招生違規嚴重影響校譽，文大董事會強調將待教育部懲處結果確認後，對校長王子奇進行懲處。 本報資料照片
文大招生違規嚴重影響校譽，文大董事會強調將待教育部懲處結果確認後，對校長王子奇進行懲處。 本報資料照片

文化、真理、佛光、大葉等四所大學，今年被爆出未如實將繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，引發爭議。事發後，真理大學前校長陳奇銘遭董事會解任，佛光大學校長何卓飛也請辭，文大董事會沉默多日，昨終於發聲明，強調將待教育部懲處結果確認後，對校長王子奇進行懲處。

招生名額短報風波持續延燒，教育部經查，總計四校未確實回流，其中真理大學短報四三二名最多，其次是佛光大學二七六名、中國文化大學九十三名、大葉大學六十九名。

陳奇銘上周遭董事會解任，也是第一位因短報事件下台的校長，何卓飛也在本周向董事會提出請辭負責，外界關心文大、大葉的校長是否也可能遭懲處。

文大董事會表示，王子奇自二○二二年九月接任以來，無論是國內、境外招生人數的提升，擴大產學合作計畫規模、增加推廣教育終身學習收入以及在本校整體財務保持穩定等，都有顯著成效，可看出王子奇對校務經營與治理的投入與努力。

文大董事會說明，這次有關招生名額未全數回流一案，王子奇參酌過去其他學校的作法與數字後，認為可比照辦理，但此舉確有不妥，董事會並不認同，待教育部最終處分確定後，再針對王子奇未全數回流至考試分發名額之錯誤處置，決定懲處。

大葉大學則說，學校往年都是如實申報，今年的疏失在接獲教育部來函後，已回函說明，將責成檢討，確保未來工作更加嚴謹，避免再次發生。

佛光大學 教育部 真理大學

延伸閱讀

4所大學招生名額回流短報 文化大學恐開鍘校長？董事會回應了

真理大學校長陳奇銘遭解聘提申訴 董事會：無違法

未確實回流名額 文大：校長會依程序負行政責任

短報招生缺額持續延燒 佛光大學校長何卓飛請辭強調「認知落差」

相關新聞

4所大學招生名額回流短報 文化大學恐開鍘校長？董事會回應了

文化、真理、佛光、大葉等四所大學，今年被爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學...

中山大學寢室牆發霉、床破洞...住宿生崩潰 校方：立即維修

大學下周開學，住宿生也開始搬進學校宿舍，高雄中山大學今天有學生進入宿舍，看見寢室內發霉爛掉的牆、床板破了一個大洞，地面還...

竹縣與大新竹5校簽署備忘錄 共同推動地方創生新模式

新竹縣政府今天邀集5所大新竹地區大學簽署新竹區域資源共享合作備忘錄，期盼未來共同推動大新竹地區地方創生新模式。

陽明交大將廢棄魚鱗點石成金 3D列印幻化魚鱗藝術品

台灣漁業近來每年產生包含魚鱗在內約19萬噸水產廢棄物，這些魚鱗細小且易附著在其他廢棄物上而難以回收，容易腐壞產生惡臭造成...

文大短報缺額 董事會將懲處校長

文化、真理、佛光、大葉等四所大學，今年被爆出未如實將繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額...

慈大、慈科大合校 劉怡均接首任校長

花蓮慈濟科技大學與慈濟大學上月1日合校，原慈濟大學校長劉怡均成為合校後第一任校長，昨辦就職暨合校揭牌典禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。