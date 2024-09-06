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花蓮慈濟大學、科大合校 劉怡均為首任校長

中央社／ 花蓮縣6日電
劉怡均（右）從駐校董事王端正手中接過印信，成為慈濟大學、慈濟科大合校後第一任校長。聯合報記者王燕華／攝影
劉怡均（右）從駐校董事王端正手中接過印信，成為慈濟大學、慈濟科大合校後第一任校長。聯合報記者王燕華／攝影

花蓮慈濟大學、慈濟科技大學上月1日合併，共5學院、1所博雅天空書院，共5600名學生，原慈濟大學校長劉怡均成為合校後第1任校長，她說，將以三大力願景，推動校務。

慈濟大學新任校長就職暨合校典禮原訂8月1日舉行，因颱風延期至今天在花蓮靜思堂舉行，包括中央研究院長廖俊智等人出席，證嚴法師雖未到場，以直播參與，並透過影片分享教育理念。

證嚴法師為解決東部護理和醫事人力不足問題，1989年9月17日創辦慈濟護專，後來改制為慈濟護專、慈濟科大，超過6成5是護理相關科系，學生從107人學生成長為1萬8000人，今年8月1日與慈濟大學合併後，成為慈大建國校區，保有技職與高教兩體系，招生科系、管道不變。

慈濟教育志業執行長王本榮說，慈濟大學、慈濟科大培育近4萬名畢業生、超過半數是醫護專才，結合慈濟醫學中心，翻轉東部醫療失衡情況，合校目的是建構更優質、更有競爭力的大學。

劉怡均致詞表示，合校後的慈濟大學有三大力願景，分別為拓展全球影響力、發展人文科技力及培植慈悲喜捨大善力，將以人工智能應用、新興科技融入教學及課程，培育良善有德、專業人文的全球公民。

慈濟 科系 願景

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