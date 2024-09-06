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東吳攜手新北 打造AI先修班、國民法官養成課程

中央社／ 台北6日電

因應AI熱潮，東吳大學與新北市政府合作，為高中生打造AI先修班和未來法官養成課程，透過開設假日微課程與講座，結合國民法官、AI生活應用、互動聊天機器人等實用主題。

東吳大學今天發布新聞稿指出，為了讓高中生快速接軌大學，東吳大學和新北市教育局簽訂合作備忘錄（MOU），東吳大學將結合人文社會、外語、理、法、商、巨量資料等6大學院，開設8門免費課程，課程將於10月至12月正式上線。

東吳大學校長詹乾隆表示，畢業自東吳大學的法官、律師全台最多，東吳最近也加入教育部成立的「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，擁有豐富資源；這次與新北市教育局合作，校內6學院將開設「AI的生活應用」、「互動聊天機器人」、「「AI的著作權解析」等8門課程。

東吳大學法學院開設「國民法官」課程，將在模擬法庭上課，帶領學生認識國民法官制度，透過模擬法庭實作演練、案例分析、與小組討論，高度感受國民法官參審、評判的真實情境，培育學生正確的法學素養，並成為國民法官的儲備人才；另外，「AI的著作權解析」將從法律觀點切入，帶領學生理解生成式AI與著作權的關聯性。

東吳大學巨量資料管理學院將融合數據科學與人工智慧，開設互動聊天機器人課程，不用複雜的程式設計，僅透過幾個簡單步驟，就能教學生架設專屬個人的聊天機器人，體驗與科技互動的成果。

國民法官 東吳大學

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