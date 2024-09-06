沒人聊天都在看電腦…她嫌宿舍太安靜「很無聊」 過來人：這樣才好

大學新生通常會選擇住學校宿舍，來到新環境會面對各式各樣的室友。一名女網友發文抱怨，她本以為宿舍環境會很熱鬧，未料住進去後，宿舍內大家都在做自己的事，也不聊天，讓原PO感到非常無聊，直呼：「太無聊好想出去，真的很羨慕看到很多宿舍變吵鬧。」

一名女網友在Dcard發文，表示她原本以為住宿舍大家會一起吃飯、聊天，然後就會熟識起來，但她住進宿舍的4天以來，4個人沒有一起吃飯過，在宿舍內也不會聊天，「大部分時間都很安靜」。原本社恐的原PO由於想要跟大家多認識，會主動開話題，但室友們的回應卻像是「問答」，偶爾才會有小延伸，但也不多。

原PO透露，在宿舍內大家都會沒事找事做，看自己的電腦，也不聊天，她感到非常無聊很想出去玩，但也不知道高雄哪裡適合剛認識的人一起去，於是請教網友：「大家剛住進宿舍都跟室友做什麼？然後變嗨，真的很羨慕很多宿舍變吵鬧」。

此文一出，不少網友認為宿舍安靜反而好，「這樣才好！宿舍就是休息的地方，過陣子妳就不會羨慕吵鬧的宿舍了」、「這樣根本不算社恐吧，這種才爽，根本不用跟人講話，當他們一直找話題跟妳尬聊，整天都在吵的時候妳就會後悔了」、「我覺得宿舍要安靜欸，偶爾嗨一下正常，一直嗨不累嗎」、「相信我，再過一陣子妳們宿舍是會讓人羨慕的宿舍，互不打擾才是大學生活」。

也有網友搬出自己的經驗，表示未來就會熟了，「時間久了就會自然熟起來了！我剛進去的第一個禮拜室友都覺得我很兇不敢找我講話哈哈，我們現在也都是各做各的看劇讀書，偶爾會聊起天」、「當初是有主動的人約或揪，其他室友也都願意一起，久了就變熟了，但不至於像電視劇那樣吵吵鬧鬧嗨翻天」、「可能妳們都是慢熟型的，不用太急」、「過一段時間就熟了」。