台科大運動防護課全英文授課 結合實作預防傷害

台科大開設「運動防護專業實習課程」，結合問題導向學習模式，並採全英文授課，讓學生透過理論和實作，學習如何預防運動傷害，並掌握賽後恢復技術。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，奧運熱潮剛結束，全球體育競技受關注，運動防護專業也更受大眾重視，台科大開設「運動防護專業實習課程」，吸引校內不同運動項目的校隊球員，以及對運動防護有興趣的外籍生修課。

這堂課程除了採用問題導向學習（PBL）模式，還以全英文授課（EMI），幫助學生深入了解人體解剖學，並學習如何預防運動傷害，同時實際掌握肌肉放鬆和復健的技術。

這門課由台科大醫學工程研究所教師林儀佳與許維君聯合授課，包含1小時理論教學與3小時實作訓練。林儀佳表示，這堂課讓學生熟悉專項運動選手所需的賽前傷害預防及賽後恢復技術，透過觀摩、討論與實際操作，涵蓋上肢、下肢與軀幹的傷害處理，彈性繃帶與貼紮材料的使用，以及徒手伸展運動的技巧。

台科大籃球隊成員林展丞提到，比賽中經常遇到傷害，藉由這門課可學習如何預防，並掌握了貼紮和肌肉放鬆等實際技術；這些知識不僅在自己的訓練和比賽中發揮作用，還幫助他向隊友推廣正確的運動防護觀念。

林展丞也分享，自己在高中時期接觸的耗材有限，主要是白貼和皮膚膜，對於肌貼等較陌生的耗材，往往缺乏操作經驗，能在這門課程中獲得實際操作的機會非常難得。

同為台科大籃球隊成員的黃鉑恩則說，藉由這堂課讓他們有機會與外國學生交流，一起進行小組報告，討論各自運動中的常見傷害，例如來自泰國和法國的交換生就分享芭蕾和網球運動中的傷害經驗，這種跨文化互動也增進他們對不同運動防護技術的理解，同時提升語言能力。