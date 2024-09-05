真理大學校長陳奇銘遭解聘提申訴 董事會：無違法

真理大學校長陳奇銘不滿遭解聘，質疑董事會違法並向教育部申訴。董事會說，陳奇銘考核未過，董事會決議過程符合私立學校法規定，沒有任何違法或不當之處。

中國文化大學（台北）先前被爆料未確實回流名額，教育部追查後，發現佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）有同樣情形。

真理大學校長陳奇銘於8月29日遭真理大學董事會解聘，真理董事會新聞稿指出，此事與名額短報問題沒有絕對關聯，因真理設有董事會督導與管考校長治校機制，每年都會考核校長治校績效。

陳奇銘近日向校內發表公開信指出，大學校長有任期制，董事會以「校長監督及考核辦法」解聘校長，違背私校法43條，他已向教育部提出申訴，他對董事會的監督及考核欣然接受，但如果董事會中有人不喜歡校長，就可藉監督、考核名義訂定違背私校法的辦法，將違背大學自治精神。

陳奇銘告訴中央社記者，他擔任真理大學校長6年多，依私校法43條規定，除非發生重大事件、校長犯罪遭起訴或判刑確定才能停聘校長，董事會應依法行政，不能將未確實回流招生缺額與考核混為一談，尤其考核方面已刪減特支費與相關加給，「怎麼可以一罪兩罰，不能無限上綱」。

真理大學董事會說，陳奇銘111學年度考核結果為「待改善」，112學年度考核則為「不通過」，因此董事會無奈之下僅得依真理大學校長監督及考核辦法第10條規定召開董事會予以解聘。

董事會說，8月29日召開董事會共12名董事出席，已超過董事總額3分之2以上，且會中給予陳奇銘陳述意見機會，但仍經出席董事全體同意解聘，並自決議當天起生效，董事會決議過程完全符合私立學校法第32條第1項規定，沒有任何違法或不當之處。

董事會表示，私立大學校長任期保障不代表不受任何監督考核，而董事會依監督考核辦法所為是基於一般性、常態性作法，且陳奇銘於112學年度考核結果確實為「不通過」，不是董事會藉機干涉真理大學人事或校務。

董事會說，已將董事會決議內容函報教育部，且依私立學校法相關規定，教育部對解聘校長並無核定權限，因此董事會已促請代理校長轉知各級單位主管及行政人員，若有繼續接受陳奇銘指揮，或拒絕服從代理校長指揮，將依真理大學組織章程及相關法規議處，若因此造成真理大學損失者，也將依法予以求償。