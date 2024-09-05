中興大學傑出校友 卓榮泰、鄭銘謙獲選

國立中興大學第28屆傑出校友遴選委員會今天上午召開，行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙獲選為傑出校友。中興大學將於11月校慶舉辦傑出校友頒獎典禮。

中興大學今天發布新聞稿指出，今天上午舉辦第28屆傑出校友及第1屆傑出榮譽校友遴選委員會，興大傑出校友遴選委員會由校內代表、傑出校友代表和社會賢達人士組成，此次遴選出的10名傑出校友，涵蓋學術研究、企業經營和公共服務3大領域。

學術研究類獲選人為國立嘉義大學校長林翰謙（森林學系78年畢業），企業經營類獲選人為國泰人壽保險股份有限公司董事長熊明河（應數系64年畢業）、加興企業股份有限公司總經理盧玉娟（EMBA104年畢業）。

公共服務類獲選人為卓榮泰（法商法律系73年畢業）、鄭銘謙（法商法律系69年畢業）、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（法商統計系72年畢業）、農業部常務次長杜文珍（獸醫系76年學士畢業、79年碩士畢業）、台中市政府水利局長范世億（水保系81年學士畢業、土木系101年博士畢業）。

公共服務類獲選人還有財團法人煦陽温和大地教育基金會執行長温若芬（EMBA107年畢業）、中華民國大專院校退聯會常務理事李久先（森林系49年畢業）。

興大同時選出3名傑出榮譽校友，獲選人為正瀚生技股份有限公司董事長吳正邦、教育部玉山學者杜武青教授與永豐餘學院院長何壽川。