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真理校長陳奇銘遭解聘提申訴 教部函請董事會查明

中央社／ 台北5日電

真理大學校長陳奇銘日前遭董事會解聘，陳奇銘不滿並向教育部提出申訴。教育部今天回應，已收到申訴書，並函請真理董事會查明陳奇銘所稱疑義。

中國文化大學（台北）先前被爆料未確實回流名額，教育部追查後，發現佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）有同樣情形。

真理大學校長陳奇銘於8月29日遭真理大學董事會接聘，真理董事會新聞稿指出，此事與名額短報問題沒有絕對關聯，因真理設有董事會督導與管考校長治校機制，每年都會考核校長治校績效。

陳奇銘近日向校內發表公開信指出，大學校長有任期制，董事會以「校長監督及考核辦法」解聘校長，違背私校法43條，他已向教育部提出申訴，他對董事會的監督及考核欣然接受，但如果董事會中有人不喜歡校長，就可藉監督、考核名義訂定違背私校法的辦法，將違背大學自治精神。

陳奇銘告訴中央社記者，他擔任真理大學校長6年多，依私校法43條規定，除非發生重大事件、校長犯罪遭起訴或判刑確定才能停聘校長，董事會應依法行政，不能將未確實回流招生缺額與考核混為一談，尤其考核方面已刪減特支費與相關加給，「怎麼可以一罪兩罰，不能無限上綱」。

截至發稿前，暫無法取得真理大學董事會回應。

教育部透過文字回應，教育部已收到陳奇銘的申訴書與真理大學董事會的函文，並正式函請董事會於文到2週內，查明陳奇銘所稱疑義，後續教育部會續依私立學校法相關規定處理。

佛光大學 教育部 真理大學

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