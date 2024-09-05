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繁星、申請缺額未確實回流分發入學名額69人 大葉大學回應了

中央社／ 彰化5日電
大葉大學。圖／大葉大學提供
大葉大學。圖／大葉大學提供

文化、真理、佛光、大葉4所私立大學，113學年度未確實將繁星、申請缺額回流到分發入學，大葉大學今天表示，會責成檢討，董事會將召開會議研議處置。

113學年度分發入學於8月放榜，先是中國文化大學被爆料未確實回流名額，教育部後續追查，發現佛光大學、真理大學、大葉大學也有同樣情形，目前估算真理未回流432名、佛光276名、文大93名、大葉69名。

大葉大學今天發布訊息表示，學校往年都如實申報，今年疏失在接獲教育部來函後，已回函向教育部說明，並將責成檢討，確保未來工作更加嚴謹，避免類似問題再次發生；董事會將召開會議討論，暫時無法說明具體處理情況。

佛光大學 大葉大學 教育部

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