林依晨一句「成都人」遭恩師砲轟 政大教授嘆倒楣：撈政治利益老師最可恥

台灣女星林依晨日前在大陸節目說出：「我是成都人，我爺爺是成都人。」沒想到在政大韓文系教過她的講師朱立熙，連續兩日砲轟林依晨，甚至說「拜託教師節不要再寄來簡訊」、「虛情假意」、「失望」、「不可原諒」等。新聞報導後，政大很多教授都覺得不可思議，紛紛力挺林依晨。

政大畢業也曾在政治系服務的黃德北教授直言：「林依晨實在有夠倒霉，被這種老師教過。」

很多教授都稱讚林依晨，畢業多年還會在教師節發簡訊給老師，這種學生已經很難得了，何況林依晨演藝事業這麼忙。

政大外交系黃奎博教授則是調侃說：「我是地球人啦，老師不要罵我。」

政大教授認為，林依晨爺爺是成都人，她說自己是成都人這有什麼錯嗎？前總統蔡英文曾說沒有人需要為自己的認同而道歉。政大教授感嘆，現在居然還會有老師不分青紅皂白就想要干涉學生的自我認同。

政大傳播學院一位兼任教授指出，2016年蔡英文總統在就職演說中強調「沒有人需要為認同道歉…」，這位常吹捧蔡英文的朱大講師如果還記得此話，不知作何感想？應該是自取其辱吧！

黃德北教授痛批：「靠欺壓學生邀上寵、撈政治利益的老師最可恥了。這種人在校園裡一直是被大家看不起的。」

黃德北也分享說，在line群組看到昔日教過林依晨的老師為她鳴不平。這讓人相信台灣社會還是有它光明的一面。

黃德北教授表示，因為事涉政大師生，不得不說個嘴。

朱立熙稍早已經突然將批評林依晨的文章改為限朋友，並刪除網友「不理性」留言。

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