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14%畢業生有雙輔學位 台科大：英文、程式語言最受歡迎

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
跨域學習夯，台科大分析近十年在校學生的跨域選擇，英文與程式語言科系最熱門。圖／本報系資料照片
跨域學習夯，台科大分析近十年在校學生的跨域選擇，英文與程式語言科系最熱門。圖／本報系資料照片

大專院校陸續開學，根據教育部公開資訊統計，大專院校於111畢業年份獲得輔系的比率為9%，獲得雙學位的則是5%，輔系加上雙學位的學生占比高達14%，許多學生不只跨域修課，還獲得輔系和雙學位的認證。台科大表示，跨域學習已是大學選課趨勢，分析近十年在校學生的跨域選擇，英文與程式語言科系最熱門，管理相關科系也是受歡迎的領域。

台科大說，輔系、雙主修、學分學程修讀規定的學分數不同，輔系為20個學分，雙主修為至少40學分，台科大輔系、雙主修是在大學部學生修滿一年後開始前申請，今年則是6月申請，8月公告錄取結果。完成雙主修可以拿到第二個學位，輔系會註記在畢業證書上、學分學學程則另發一張學程證書。

台科大分析近十年來在校學生跨域選擇，統計資料顯示，英文與程式語言、管理科系最熱門。被最多台科大學生選為輔系的系別依序是應用外語系、資訊工程系、企業管理系、設計系、建築系，被最多學生選為雙主修的系依序則是應用外語系、資訊管理系、資訊工程系、企業管理系、工業管理系；而願意主動去修習輔系雙主修系的同學則主要來自工業管理系、企業管理系、應用外語系。

除了台科大的跨域修讀選擇，屬於台大聯盟系統的台大、台師大、台科大三校跨校輔系、雙主修、學分學程也都相當熱門，三校同學們都可互選，近年都有逾百人以上的申請人次。

台科大教務長陳素芬鼓勵學生了解自己的興趣、需求、職涯方向與規劃，提早確認雙主修、輔系、學分學位學程的門檻和條件，並預先規劃課表與修課進度，才能充份分配與規劃時間，順利完成學業。陳素芬說，不論是輔系、雙主修、學位學程，修課時間變多了，需要讀書準備報告、考試的時間也增加；提醒同學們除了學業，仍可將參與社團、實習甚至國際交流等規劃一併思考，盡早分配及規劃大學生活。

台科大 科系 程式語言

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