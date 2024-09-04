不想多睡一秒…陸生讚台北體驗「太珍貴」 一票人齊喊想念

留學生來到陌生地方，多會盡量接觸當地人事物，感受不同地區的生活和文化。一名來自中國大陸的留學生發文分享，自己在台北大街小巷的所見所聞，並被「閒適」和「緩慢」的生活打動，文筆細膩流暢。

一名來自中國大陸的女網友在小紅書發文，她曾經非常懊悔研究生沒有住在學校裡，認為切斷了她一部分的「學生體驗感」。但來到台灣留學，在台北她抽中了離學校3公里外的宿舍，雖然看不到101大樓，卻可以路過中和區華新街市場，高低錯落的小屋。

原PO描述，她早上快步穿過市場，前面的阿公阿嬤不緊不慢地提著早餐踱步，騎機車路過的年輕人熱情地跟阿公阿嬤問好，讓原PO不禁想起，這似乎就是朋友說的「適老化」。在「不著急」的早晨，原PO繼續閒逛，路過每一家都很獨特的飯糰、包子、豆漿，還有很多她記不住名字的素食；隨便走進一間麵店，獲得「家常麵」一樣的味覺體驗，各式各樣的水果標價台幣30元（約人民幣7元）。

原PO感慨地表示，「不想多睡一秒，這一切都太珍貴」，在西安小城長大的她，也被這樣的閒適和緩慢打動。原PO最後形容，「只想化作一灘水，融進熱帶潮濕的空氣中」。

此文一出，不少網友也很喜歡台灣的「慢節奏」生活，「台灣真的讓我看到慢下來的可貴，好想回去」、「好喜歡看一些外地朋友描述台北，你們總是可以看到一些溫暖的小角落」、「哎呀說得太好了」、「想回台吃挫冰了」、「好想念台北」。

也有網友提出「人情味」，誇讚台灣風景，「因為保留了那份『人情味』，潮汕娃可太知道是啥感覺了，就是小時候的味道」、「之前聽過一個到台灣發展的韓國人說過為什麼自己選擇待在台灣，因為這裡很多事情不存在『正確答案』每個可能性都能平等的同時存在…小時候我總想去很遠的地方看看，現在發現自己的家鄉原來也有他人看不到的風景」。