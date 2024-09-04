跨領域學士 擬下學期試辦

教育部政務次長葉丙成昨出席陽明交通大學「AI與人文的取捨：台灣高教的未來與挑戰」論壇時透露，教育部預計自一一三學年第二學期起推動「跨領域學士學位」，將有幾所指標型大學試辦，學生可在大學期間於四個領域各修十八個學分，畢業時，畢業證書上會以「跨領域學士」畢業。

葉丙成說，「跨領域學士學位」第一波會邀請陽明交大、政大、師大、成大、中央等指標型大學加入，但由於學位牽涉到很多校內法規、制度的改變，教育部會成立專案辦公室來處理相關事務，提供學校相關資訊。

相較於現行的雙主修、輔系制度，葉丙成表示，跨領域學士學位比較像是「四個輔系」的概念，四個領域各修十八個學分，並在畢業證書上註明。學生進入科系後，可選擇原系或是跨領域學士畢業，不會影響科系員額。

葉丙成表示，這個學制還要透過各校教務會議、行政會議討論，如果一一三學年第一學期順利通過，希望能在學期中公布，第二學期開始，就會有幾家指標型大學開始推動。

中研院士梁賡義則提醒，AI作為輔助工具，並非毫無缺點。人格薰陶、獨立思考、價值判斷、人文關懷很重要，好奇心要從小扎根，跨領域是創新必要的方向。