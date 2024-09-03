中正大學訪印度傾聽業界需求 盼促成AI產學合作

中正大學AI團隊訪問印度，此行特別訪問台商總會與貿協駐新德里辦事處，希望傾聽業界的需求，未來能貢獻學校在AI研究的成果，達到產學合作的目標。

國立中正大學人工智慧（AI）團隊在校長蔡少正與該校人工智慧與永續發展研究中心主任熊博安率領下訪問印度，在抵達新德里後，陸續拜會中華民國駐印度代表處、印度台商總會、中華民國對外貿易發展協會駐新德里辦事處。

中正大學過去與印度學界合作，在多所學校共同研究將AI應用於永續智慧城市的相關技術，此行拜會業界代表，期盼深入瞭解台商是如何培育在AI產業所需的人才，好滿足產業快速成長的需求，近一步深化學界與產業界的連結。

蔡少正表示，中正的AI團隊這次到印度，除檢視過去與合作學校的研究成果，也希望進一步討論未來合作的方向，期盼除了能延續目前台灣與印度之間的AI研究能量，還可以再跨足到其他包含基礎科學、永續發展以及人文社會科學等領域。

熊博安則補充，這趟訪問，會與印度理工學院羅帕爾分校（IIT-Ropar）、吉特卡拉大學（ChitkaraUniversity）的研究人員、師生，討論包括水質監測、交通影像監控等AI相關計畫的研究結果，希望在永續智慧城市研究方面有更多的合作，並能引進台灣在智慧城市發展的經驗，促成更多的產官學研的國際合作。

貿協駐新德里辦事處主任劉建均表示，很高興中正大學能將AI智慧城市的發展趨勢帶來印度，外來學界如有像中正這樣好的研究成果，貿協將十分樂意將資訊分享給印商，期待發揮產學合作的功效，也讓台灣的科技實力在印度發光發熱。