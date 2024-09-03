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日文系畢業轉職工程師秘訣？眾人一面倒曝「必做1事」最省力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日文系畢業的網友上網求助業界人士，詢問若想轉職工程師，該如何精進自己的能力。情境示意圖。圖／Ingimage
一名日文系畢業的網友上網求助業界人士，詢問若想轉職工程師，該如何精進自己的能力。情境示意圖。圖／Ingimage

科技業薪資優渥，吸引不少人投身此領域。近日，一名日文系畢業的網友表示想轉職工程師，也有上過職前訓練的課程，但仍想精進能力，因此上網求助業界人士，尋求建議。文章一出，不少網友認為原PO應該先取得碩士學位，否則「第一關就被刷掉了」。

一名網友在PTT發文，表示大學念日文系，畢業後從事文職工作，但發現薪資天花板卡在一個點上不去。後來因為家裡有事而離職，也因此上過職前訓練的課程，學習Python、C語言及一點點影像辨識相關知識。

原PO興起轉職工程師的念頭，因此上網求助業界人士，「具備什麼樣的技能或是鑽研什麼樣的程式語言，在業界會比較吃香呢？」、「還想再精進能力的話有什麼推薦的方式？或是推薦什麼樣的線上課程嗎？」、「有前輩看過日文系的學生順利轉職成工程師，並很好地將兩者能力結合，運用於職場上嗎？」

對此，多數網友一面倒建議原PO取得碩士學位，「補碩唯一解」、「你還年輕，去洗個資工碩是最省力的，其他路不會比較省力，要花的心力甚至更多」、「去補個本科系碩士，缺錢就讀在職碩，加上寫論文還會看一堆原文論文，語文能力還可強化一些，這些都比你去坊間花錢學的還有用」、「在台灣你只能洗個資工碩才有進科技大廠的機會，如果沒碩班學歷，基本上連履歷都不會被點開，第一關就被刷掉了」。

但也有人認為還有其他出路可以選擇，「如果日、英文還不錯，科技業業務應該很熱門才對，建議別執著資工相關職缺，好公司很競爭的」、「用你語文能力去當業務」、「英文比較重要，然後可以考慮PM（專案經理）」、「科技業業務也不錯啊」、「建議你直接去日本當地企業，台灣人才又多又便宜，企業多半不願意用跨度這麽大的新人」。

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