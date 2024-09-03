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如何因應AI浪潮？ 葉丙成提議「跨領域學士」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
陽交大3日的AI高教論壇上，許多專家與學生分享因應AI如何調整學習模式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
陽交大3日的AI高教論壇上，許多專家與學生分享因應AI如何調整學習模式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「盼在大學有更多修課彈性，讓學生能先適應AI！」教育部政務次長葉丙成3日在陽交大論壇表示，很多大學生歷經長年補習，早已失去學習的熱情，教育部希望能在大學推動彈性修課，甚至考慮跨領域學士，盼重燃學生自主學習的熱情；陽交大學生賴林鴻建議，老師應與學生討論AI工具的使用範圍，讓學生更熟悉AI。

陽交大3日於交通部國際集思會議中心舉行「高教論壇：AI與人文的取捨，台灣高教的未來與挑戰」。

自主學習因應AI

葉丙成表示，牛津大學2013年曾有論文指出，702種現有的工作到未來會有一半消失，隨著AI發展的還可能更多，在課程難跟上生產應用的速率下，希望能培養學生自主能力，108課綱就是這樣的精神。他說，高中學生因課業要求，需要大量補習，其實學習熱情很容易被消磨，如何讓他們在大學重燃熱情是關鍵。

「在既有領域創新很難，最好加入不同領域的知識！」葉丙成說，大學教授大多只專精自己領域，若要創新最好加入不同領域的學習，而要激發大學生學習不同領域，在修課上就要有彈性。他透露，教育部正考慮仿效柏克萊大學，設立「跨領域學士」，例如在4個領域分別修滿18學分就能獲得學位，「若有自主學習能力，不怕任何未知的新科技！」

討論AI使用範圍

陽交大教務長陳永昇嘆說，許多陽交大畢業學生到業界還是要接受職前訓練，讓學校開始思考學習的安排，近年的「16周+2周彈性學習」就是希望讓學生可以提早實習，或是執行專題。他強調，與其18周課程還是教不完，不如讓學生有更多自主探索的空間。

「師生之間的溝通要更流暢！」陽交大電子所博士生賴林鴻舉例，大學課程是激發學生好奇心的關鍵，但很多課程都是由老教授上，很多都已經失去熱忱，希望能更加強課程回饋，以利教師調整課程；他也指出，自己也擔任過助教，發現很多學生其實比他會用AI，但大學很多老師卻不允許學生用AI寫作業，也有討論的空間。

需溝通與合作能力

賴林鴻強調，學生希望知道學習知識的目的，還有對未來的幫助與想像，他也建議高中能多保留實驗課，讓學生有機會動手作、激發好奇心，不要都拿來考試。陽交大研究員林孟洲直言，使用AI以外，學生本身的能力也很重要，包括AI的基礎素養、專業研究，還有溝通表達與團隊合作能力。

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AI 大學生 教育部 溝通 葉丙成

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