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跨域學習夯 台科大：英語、程式語言、管理最熱門

中央社／ 台北3日電
台科大分析發現，英語、程式語言和管理是學生跨領域學習的熱門選擇。本報資料照片
台科大分析發現，英語、程式語言和管理是學生跨領域學習的熱門選擇。本報資料照片

根據教育部統計，111學年有14％大專畢業生有輔系或雙學位，顯示跨領域學習已成為趨勢。台科大分析發現，英語程式語言和管理是學生跨領域學習的熱門選擇。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，根據教育部統計，於111學年畢業並獲得輔系的大專生比率為9％，獲得雙學位的比率約5％，輔系加雙學位的學生占比高達14%，可見跨域學習不只是趨勢，許多學生還進一步獲得輔系和雙學位認證。

台科大分析近10年來在校生的跨域選擇，發現英文、程式語言、管理等相關學系最熱門，被最多台科大學生選為輔系的前3熱門學系應用外語系、資訊工程系、企業管理系，被最多學生選為雙主修的前3熱門學系為應用外語系、資訊管理系、資訊工程系；而主動去修習輔系、雙主修的的學生主要來自工業管理系、企業管理系、應用外語系。

台科大提到，除了校內的跨域修讀選擇，同屬於台大聯盟系統的台大、台師大、台科大的跨校輔系、雙主修、學分學程也相當熱門，近年申請人次都有逾百人以上。

台科大教務長陳素芬鼓勵學生了解自己的興趣、需求、職涯方向與規劃，提早確認雙主修、輔系、學分學位學程的門檻和條件，並預先規劃課表與修課進度，才能充份分配與規劃時間，順利完成學業。

陳素芬表示，台科大教務處新學期統整並更新各系選課地圖供學生參考，未來也將提供跨域選擇的各種參考組合，讓學生們對於選課、跨域、甚至未來職涯規劃有更清楚的輪廓和方向。

台科大 程式語言 英語

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