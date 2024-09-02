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資工非讀研究所？大四生對未來迷茫焦慮 網指這條路「CP值高」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友還不確定未來的路，上網詢問「資工一定要讀研究所嗎？」。圖／Ingimage
一名男網友還不確定未來的路，上網詢問「資工一定要讀研究所嗎？」。圖／Ingimage

資工系是當代最多人想就讀的科系之一，但讀資工的研究所真的是必要的嗎？一名男網發文詢問，他目前大四，對未來並沒有長遠規劃，但看到身邊同學都在準備考研究所，因此詢問網友：「資工一定要讀研究所嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己目前大四，看到身邊的同學一個個都在準備推甄或考試，他推甄的話可能推不上（非本系40%左右），加上對做研究沒有很大的興趣，系上專題做的也蠻不順利，因此原PO自認「讀到了研究所可能也不知道自己要做什麼」，可能也不太好順利畢業。

原PO表示，他目前對教學有點興趣，有在修教程，未來也許能到高職電資類科教書。接著詢問網友，對於資工相關科系（非資工系）不讀研究所的看法是什麼？該直接就業或考公職，又或者去教書呢？還是既然「頭都洗一半了」，選擇繼續讀研究所呢？

此文一出，不少過來人表示如果對未來尚無規劃，推薦原PO讀研究所，「如果想走資工，然後對未來的路不清楚我建議考碩試試看，而且碩士只有不到一成的人對於研究是真的有熱愛，其他多半都是想找個好工作」、「你是普通人就要讀」、「普通人一定要讀，像我之前出去浪費幾年，現在還在後悔」、「如果為了錢，大神不用，普通人讀」、「目標是錢的話讀碩風險最小，有其他追求的話就看個人吧」。

也有網友表示，要先看自己目標在哪，再做決定，「看你自己想要什麼，有確定的目標那就去做，沒有的話就繼續讀，有些人的人生目標是錢，有些人是夢想」、「建議至少拚一年推甄+準備考試，如果真不想讀書可以先去當兵思考未來」、「想清楚你的最終目標是什麼，它是否一定要讀研究所，這樣你就知道到底要不要考研究所了」、「若是工作就是工作，那工作的目的就是賺錢。那就先去考四大研，老師找準時畢業的即可。因為CP值很高」。

研究所 資工

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