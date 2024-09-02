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台大將補助學生寒暑假出國見習 1年400名額

聯合報／ 記者李芯／台北報導
國立台灣大學昨日舉行開學典禮，校長陳文章致詞，強調培養挫折忍耐力的重要性。記者李芯／攝影
國立台灣大學昨日舉行開學典禮，校長陳文章致詞，強調培養挫折忍耐力的重要性。記者李芯／攝影

台大學生畢業出國比例僅兩成，校方新學期計畫補助學生利用寒暑假時間到國外頂尖大學、企業見習，預計一年花兩千萬、五年花一億元，每年讓四百名學生出國。校長陳文章表示，台灣是高度和國際接軌的國家，了解不同國家的文化、制度、人，對未來發展很重要。

台灣大學昨舉行開學典禮，校長陳文章在致詞時表示，台大在新學期除了持續精進原有的領域專長模組、校院學士級榮譽學程學制，還將推動「NTU beyond borders」計畫，補助學生寒暑假時間到國外頂尖大學、企業及ＮＧＯ進行見習、實習。

陳文章受訪時進一步說明，現在學生出國比例比以前來得低，他一九八五年大學畢業時，約有八成學生出國，現在只剩兩成，且交換、雙學位人數也沒有到一定比例。他分析，雖然現在台灣學術、企業水準都很高，且網路發達，學生相對之下覺得不用出國，但台灣是高度和國際接軌的國家，了解不同國家的文化、制度、人，對未來發展很重要。

陳文章說，「NTU beyond borders」計畫是由自籌經費支持，預計一年花兩千萬、五年一億元，從明年寒暑假起，共提供四百個名額，讓大學部學生以個人或團體形式自行申請，到國外學校、企業、ＮＧＯ做四到八周的實習。台大將補助學生的交通、保險費，弱勢學生也會加強補助，未來若有更多募款，可能會納入生活支出、學費。

台大 台灣大學 陳文章

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