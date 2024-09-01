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台師大開發學生學習資源庫 創新系統支援全英語授課

中央社／ 台北1日電

台灣師範大學推出創新全英語授課（EMI）教學支持系統，包括綜合性學生學習資源庫，涵蓋學術寫作、專業簡報教學及提升聽力的Podcast等資源，盼共同推動全國雙語教育進步。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台灣積極推動高等教育雙語化，全英語授課（EMI）課程品質，成為教育界焦點；台師大透過英語學術素養中心與EMI教學資源中心密切合作，推出一系列專注於學生學習與教師專業成長的創新措施，全面提升EMI課程品質，並將資源共享，進而創造「共好」，盼成全國高教機構標竿。

學生面對EMI課堂上的寫作與簡報要求，常有不知從何開始的無助感，台師大因此開發綜合性的學生學習資源庫。台師大英語學術素養中心主任劉宇挺表示，資源庫教導學生如何撰寫學術寫作的英文專書，手把手教導學生做專業英文簡報，以及課後聆聽可提升學術素養與聽力的Podcast等。

另外，台師大英語學術素養中心也準備程度由淺到深、具系統性短片，以「大家說英語」雜誌裡可能會出現簡單用字，帶出如何做學術簡報，還有寫學術論文各章節時的教學短影片；為滿足學生在課外時間學習需求，還製作學生通勤時可聆聽的Podcast，未來這些自學資源將繼續擴充。

除學生外，「嵌入式」課堂支持系統也是台師大推行EMI時的重點。劉宇挺提到，輔導員會進入課堂，協助教師設計互動環節，為學生提供即時支持；對於預備開設EMI課程教師，則提供更個性化服務，輔導員會深入了解每名教師具體要求，並提供客製化學生輔導。

台師大也推動EMI師資訓練計劃，開發EMI教學能力評估體系與個性化培訓計劃，幫助教師改進教學策略，從以教師為中心轉向以學生為中心的教學模式，還安排EMI教師移地訓練計劃，並創建EMI教學資源庫及EMI教學支持網絡。

台師大 教師 英語

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