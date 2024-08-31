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國內犯罪防治教育重要推手 蔡德輝教授50年逾半世紀 桃李滿天下

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導
蔡德輝（站立者）致詞表示專任教授50年心存感恩，新北市長侯友宜（右一）及前內政部長張博雅（右二）等人都是座上賓。記者唐秀麗／攝影
蔡德輝（站立者）致詞表示專任教授50年心存感恩，新北市長侯友宜（右一）及前內政部長張博雅（右二）等人都是座上賓。記者唐秀麗／攝影

前警察大學校長蔡德輝，是國內犯罪學防治教育重要推手，專任教授50周年逾半紀，桃李滿天下，他的學生今晚（31日）為他舉辦「蔡德輝50週年專任教授感恩餐會」 ，席開30桌，包括新北市長侯友宜在內多位警政署長、法學專家林東茂、犯罪防治學者黃富源、前警專校長何明洲等人都是他的學生，蔡德輝說，一路走來心存感恩，竭盡心力為教育下一代奉獻。

這項感恩餐會今晚在北市天成飯店舉行，蔡德輝說，他來自純樸嘉義縣鄉下地方，家裡沒有大官，家境小康，為減少家中經濟壓力，選擇就讀警察大學，後考取四次公費留學赴國外深造，取得美國佛羅里達州立大學犯罪學博士及第二個碩士學位，自63年在大學任教，先後擔任警大犯罪防治系主任、中正大學犯罪防治研究所所長、銘傳大學犯罪防治系講座教授及總統府國策顧問等職務。

他說，在前內政部長張博雅邀請下擔任警大校長，其實他不想去當校長，當時只想返回家鄉服務地方，孝順父母，張部長告訴他有數十封推薦信想當警大校長，你還推辭，最後只好硬著頭皮去當校長，如今回想起來，感念張部長的提拔，為他開啟不同人生。

侯友宜也是蔡德輝指導警大博士班的學生，侯爆料說，他們是同村莊嘉義人，父親因看蔡德輝讀警大讀得不錯，叫他也去考警大，蔡當警大校長時處事態度積極認真，為了學校競技館一些問題，找上時任刑事局長的他幫忙，最後也找上時任內政部長余政憲協助，順利解決問題。

東吳大學法律系教授林東茂說，「蔡老師給我一種身教，使我終生受益，那就是誠摯待人，與人無爭」。

包括國立中正大學、警察大學及銘傳大學三校今晚共同協辦這場感恩餐會，現場冠蓋雲集，嘉義市長黃敏惠特別致贈有蔡德輝賢伉儷畫像的木雕給蔡德輝，感念其造福地方，張博雅、前警政署長陳國恩、中正大學校長蔡少正及警大校長楊源明等人也出席，承辦的台北市中正大學校友會長許兆慶律師催生出版蔡德輝50週年「平凡人生豐盛回憶」文集專刊。

嘉義市長黃敏惠（中）北上參加蔡德輝（右）的50週年感恩餐會，致贈嘉義木雕作品，令人驚豔。記者唐秀麗／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）北上參加蔡德輝（右）的50週年感恩餐會，致贈嘉義木雕作品，令人驚豔。記者唐秀麗／攝影
新北市長侯友宜（右）也是蔡德輝指導的學生。記者唐秀麗／攝影
新北市長侯友宜（右）也是蔡德輝指導的學生。記者唐秀麗／攝影
蔡德輝（左九）桃李滿天下，中正大學校長蔡少正（左八）率領蔡教過的中正大學犯防所畢業校友齊聚一堂，感念恩師。圖／中正大學校友會提供
蔡德輝（左九）桃李滿天下，中正大學校長蔡少正（左八）率領蔡教過的中正大學犯防所畢業校友齊聚一堂，感念恩師。圖／中正大學校友會提供

中正大學 嘉義

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