校園新鮮事／屏大出版吉露部落生命繪本

屏東縣霧台鄉吉露部落15年前遭莫拉克颱風重創，遷至山下長治鄉百合永久屋，部落於2020成立文化健康站，陪伴長者走過離家傷痛，兩年後屏東大學執行國科會人文創新與社會實踐計畫，攜手文建站把16名部落長輩的手繪創作，出版成「吉露部落生命年輪」繪本，延續族群集體記憶，讓大家看見部落早期生活樣貌與長輩的生命故事。

屏東大學執行國科會人文創新與社會實踐計畫，以莫拉克風災重創部落作為研究場域，上個月完成「吉露部落生命年輪」繪本。編著繪本的族人巴淑美說，須由中生代擔任橋梁媒介現在的孩子，把部落珍貴的文化傳承下去。

吉露部落15年前遭颱風重創，遷居永久屋。不少青壯年返鄉擔任部落文化種子、社區營造員，推動長照關懷，重建家園。2020年吉露部落文化健康站成立，隔年推動延緩失能懷舊系列課程，講師巴淑美引導長者畫出個人的生活經驗與對原鄉的記憶。

屏東大學指出，吉露部落因為遷村導致文化、語言快速流失，巴淑美擔任魯凱族語翻譯，帶孩子藉閱讀認識部落文史，也從中學習母語。新編成的繪本不但傳承文化核心價值，增進部落青銀交流，希望啟發族人對部落文化發展更多的想像。

社會發展學系主任邱毓斌也說，屏大師生進駐文健站後，從學術角度帶照服員、部落青年訪談耆老，保存部落家族的故事。讓文化健康站除了長者健康照護，也兼具文化傳承意義。