未確實回流名額 教育部赴文化大學訪視

教育部近日突然出動十餘人進入中國文化大學訪視，文大校方今天表示，主要是瞭解回流名額的行政流程，其他註冊與招生方面，並未查到不法。

113學年度分發入學於15日放榜，在各校積極調控招生名額下，今年度各校缺額總計2505個，是近4年最低。不過，先是中國文化大學（台北）被爆料未確實回流名額，教育部後續追查，發現佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）也有同樣的情形。

教育部高教司於本月29日突然赴文大入校查核，並就招生、新生註冊、學生學籍等相關資料，抽訪校內相關人員。

教育部以文字回應中央社，文大113學年度繁星推薦、申請入學招生缺額未確實回流，日前已發函糾正，並將納入次一學年度調整招生名額總量參據。

29日的行動是為釐清細節，並督導文大落實教務相關作業，因此邀集學者專家組成訪視小組實地訪查。

教育部重申，大學招生事務及名額等屬重大事項，各校應確實遵守相關規範；經查有違失，除調減次一學年度招生名額總量、調整各管道招生名額比率外，也將依情節輕重，扣減大學招生專業化發展計畫補助經費、私校獎補助款，並依法嚴懲相關人員。

文大校方則表示，29日教育部到校訪視，主要是為了解文大分科測驗招生回流的行政流程。「在其他的註冊與招生方面，並未查到不法情事。本校過往均如實申報。再次感謝大家的關心」。