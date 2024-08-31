新二代具語言、學習動機 成東南亞系主力

東南亞科系興起4

（中央社記者陳至中、許秩維台北31日電）台灣大專東南亞相關科系學生，在7年間增加1倍，具備語言能力和學習動機的「新二代」，是東南亞系主力，也是未來台灣跨國人才的生力軍。

林嘉玲的母親來自越南，跟很多2000年左右來到台灣的新住民一樣，往往忙著學中文、適應台灣生活，鮮少有機會顧及將「媽媽的話」教給下一代。

從小具備「新二代」的身分，也成為林嘉玲選擇大學系所和職涯發展的關鍵因素，因未能跟母親學習越南語覺得很可惜，因此她在大二時從政治大學斯拉夫語文學系轉系，改讀政大東南亞語言與文化學士學位學程（今年8月轉型為東南亞語文學系），從發音開始學越南語。

林嘉玲提到，班上約1/3學生具新二代身分，也有人因爸媽在越南工作，小時候曾在東南亞住過一陣子，看到同學們的語言能力，也刺激她更用心學習；幸好政大的越南語課程相當充實，一開始學發音時，還有用一點中文來解釋，之後初、中、高級越語課程，都是全越語教學，讓學生潛移默化，習慣用東南亞語言溝通和學習。

●同班同學1/3是新二代 從頭學「母語」不算難

林嘉玲謙虛地說，好在越南語還算好學，很多發音跟中文類似，每天至少花1小時學，就能跟上進度，政大老師也很關心學生狀況，鼓勵發表和回答問題。

大學四年級開始學到高級越語，政大老師考量學生生涯發展，還教導許多物流、經濟等觀念和語言詞彙，林嘉玲曾拿教材給越南語母語者看，連對方也覺得很難，但這些都是職場發展繞不開的關卡，和單純到東南亞觀光所需的語言深度不可相提並論。

除了課堂學習，林嘉玲曾參與NGO（非政府組織），也會到國小幫忙帶活動，她很羨慕現在的學生，國小時就有機會學新住民語，因為越小開始學，越能從文化激起興趣，而不是單純學語言。

舉例來說，中小學教導越南語，常會介紹到北越粽的外型是方的，南越粽則是圓筒形，會使用椰子、綠豆、芋頭等配料，而且是過年時吃，而非端午節，和台灣有很大的不同。

這是因為越南粽源起古代「雄王」為選拔繼承者，要兒子們各準備一道菜，相較於山珍海味，最年幼的王子端出代表天圓地方的方形粽和圓筒粽，用簡單但凝聚庶民精神的料理，博得雄王的欣賞。

大學的學習和職場經驗，讓林嘉玲立定志向，期盼未來投身NGO工作，讓更多民眾瞭解東南亞文化。

●台灣對東南亞認識不夠 須破除刻板印象

政治大學東南亞語文系主任招靜琪表示，早年台商需要有東南亞語言能力的人才，因此政大先從東南亞學程起步，幾年下來發現東南亞人才方面的需求增加，因此原本的東南亞學程自113學年（今年8月）轉型為學系。

招靜琪提到，很多台灣人還停留在東南亞都是勞工階級或外傭的刻板印象，未著重關注東南亞的經濟實力、社會文化，而要深入認識一個民族或國家不可或缺的就是藝術、文學，因此政大將藝術文化也納入課程，在語言學習的核心基礎上，除了政治經濟、社會文化等課程，更特別著墨在藝術文化領域上。

和國內其他東南亞學系或學程相較，招靜琪表示，政大相當重視語言能力，會要求學生學習兩種東南亞語言，其中一種是主修；另外，由於學程師資多為外籍教師，教學時會借助英文作為媒介，學生除了學到兩種東南亞語言外，還能同時維持英文能力。

除了語言能力外，招靜琪提到，政大校內學系多元，包括政治、經濟、外交、社會等學系，她也鼓勵學生在學習基礎的東南亞語言和社會文化後，可以選擇自己有興趣或未來想發展的領域去雙主修或輔系，讓自己多增加一項專業能力。

現在外界對語言科系存有一些疑慮，有的會擔心念了沒前途，招靜琪認為，東南亞語言人才需求非常大，由於語言能力到了職場才培養可能會來不及，很多台商都希望台灣學生可以先具備語言能力，到東南亞工作時就能馬上上手，因此經常有企業來聯繫，希望政大推薦學生去實習。

除了台商在東南亞打天下需要人才外，招靜琪指出，國內在印、越、泰等國的學術研究或經貿涉外也都需要專才，還有中等學校的東南亞與相關師資、社會文化工作者等人才需求都很多；政大也會慢慢調整課程設計，希望培養出的學生畢業後能成為即戰力。