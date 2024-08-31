職場文化與台灣大不同 東南亞系跨域學習

東南亞科系興起3

大學東南亞科系近年蓬勃發展，除了學習語言，各校也著重跨領域學習，讓學生提早瞭解當地職場文化，例如送禮的「眉角」，及當地人士如何解讀法規，為跨國就業做好準備。

暨南國際大學東南亞學系校友何欣晏，目前在越南企業擔任管理職。回想過去幾年的就業路，因為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情一波三折，除了要克服語言的關卡，還要面對當地法規、文化等挑戰。

何欣晏出生於台中市沙鹿區，當地有許多加工廠，父親服務的公司就有聘請泰國移工，因此很早就在和移工互動中，對東南亞有了粗淺瞭解。

高三畢業時，越南發生排華事件，台灣商人也遭殃，但事後台商反而加碼投資力度，這樣出人意料的轉變，讓何欣晏感到好奇，在網路上搜尋學者評論，因而讓他與東南亞系結緣。

何欣晏說，原以為東南亞系都在學語言、文化，到暨南國際大學後，才知道系上課程從政治、經濟、甚至是人類學等社會科學都有涉獵。除了理論，實務訓練也非常重要，大二開始，他也投入系上的計畫，到台中市知名移工聚集區域「東協廣場」蹲點。

●東協廣場蹲點 見識人生百態

「東協廣場就像東南亞在台灣的飛地」，何欣晏形容，明明在台灣，但又好像不在台灣，雖然小時候就知道這個地方，但同學們都說那邊有「魚露味」，或覺得危險不敢靠近。

直到大學時投入研究，訪問東協廣場內商家，他才知道每個店家都有故事。有人原本來台灣當看護，攢了一點錢後才開店創業；也有人是嫁來台灣，以家鄉的手藝營生。

語言一直是台灣學生進入東南亞系的一大關卡。進大學才開始學東南亞語言的何欣晏，一開始遭遇不少挫折，幸運的是同寢室學長傳授許多學語言的訣竅。

後來到東協廣場研究時，他也盡量找人聊天、練會話，並在大四時申請到越南胡志明人文社會科學大學交換1年，讓他對東南亞文化、環境，有了更多、更深刻的瞭解。

畢業後的求職過程，對何欣晏來說是場「奇幻之旅」，在越南交換時，就有當地水產加工公司找上他，約定畢業後就職。但在畢業後等待服兵役時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情突然爆發，在他退伍前3週，所有越南航班都禁飛，讓他的人生計畫突然被打斷。

水產加工公司原本安排何欣晏先在台灣總公司服務，但他覺得沒有馬上到東南亞就業，未來很難持久，因而忍痛放棄，轉而以留學生身分進修，但也只能在台灣遠距學習。

直到2020年11月，何欣晏才得知可用工作簽的方式進入越南，當時正好在人力銀行看到中傑鞋業徵才，離他就讀的學校比較近，可以兼顧進修和上班。

剛到越南就業時，各家企業因疫情戰戰兢兢，呈現「半封廠」狀態，何欣晏大部分時間都關在廠區中，直到2021、2022年疫情減緩，才能四處走動，但這也讓他面臨職場的另一個考驗。

何欣晏表示，大學時曾以為把語言學好，什麼都能處理，後來被安排行政職務，才知道除了要大量使用越南語，也必須瞭解當地的勞動法、行政法，且「法律是死的，人是活的」，法律解釋有千萬種，人與人之間的想法、語言背後的暗示等，也都得花大量時間摸索和適應。

以越南的送禮文化為例，何欣晏說，自己一開始完全不懂其中的「眉角」，遞案時常遭刁難，後來在當地同事提醒下，談公事時帶上台灣茶葉、紅酒當伴手禮，才比較順利。

對於有志到東南亞發展的學弟妹，何欣晏建議把眼光放寬，東南亞不是只有越南、泰國、菲律賓，每個國家都有值得開發的地方，也不要帶著刻板印象，例如想到柬埔寨就想到「赤柬」，談及緬甸就想到軍政府，各國風土民情都不一樣，不能「人家講什麼就跟著信什麼」。

何欣晏也提到，東南亞的機會不僅限於工商業，包括文化、學術界等，都有很多台灣人的工作機會，關鍵是要掌握蒐集當地資訊的能力，找出對自己發展有利的途徑，而不只是盲從。

●東南亞系重通才教育 學語言也學文化

暨南國際大學東南亞學系系主任王文岳表示，暨南大學早年先成立東南亞研究所，之後與人類學研究所合併，再增設大學部，是國內發展最早、也是目前學制最完整的東南亞學系。

相較於國內其他大學的東南亞學系或學程，王文岳指出，暨大東南亞系希望學生的就業前景不侷限在東南亞語言上，因此規劃課程時，納入經濟、社會、文化等面向，除了讓學生接受東南亞語言的訓練，也能進一步認識個別國家的人文社會。

王文岳提到，系上很早就規劃全面性分工，每個老師都有一個專責研究的國家，除了越南、印尼、泰國等熱門國家外，如果學生對緬甸、菲律賓等國有興趣，也能找到學習對象；系上希望培養通才教育，以台商的人才需求為例，可能包含管理、財金、人資、國貿等不同職缺，因此系上鼓勵學生修輔系，培養自己的第二專業。

王文岳說，東南亞領域還可細分為國內東南亞和國外東南亞，例如東南亞人士在國內的文化適應、就業、移工人權等，以及台灣人前往東南亞就業；早年多以國內東南亞為發展重點，隨著近10年台商前進東南亞發展趨勢顯著，國外東南亞也越來越受重視，許多台商還會到系上辦理徵才或提供實習機會。

關於學生畢業後的就業發展，王文岳表示，一部分學生會選擇讀研究所或參加國家考試；還有一部分學生會選擇到東南亞工作，前幾年在菲律賓、泰國、印尼較多，近幾年則以越南居多；也有學生會選擇在非政府組織、移工團體等單位，都有不錯的發展機會。