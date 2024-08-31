和境外生交換語言 東南亞系學生自助互助

東南亞科系興起2

台灣大專院校近年積極到東南亞招生，大學的東南亞科系也蓬勃發展。透過語言交換和文化交流，本地生和境外生結交朋友，形成「自助互助」的循環。

去年從文藻外語大學東南亞學系畢業的吳竹慧，母親來自越南，她雖是「新二代」的身分，卻只有在國小上過一些越南語課程，國中後因課業壓力而未繼續學習，大學前只會幾個越南語單字和，「我不知道」、「聽不懂」等簡短句子，想和外婆聊天，都得靠母親居中翻譯。

然而新二代的身分，讓吳竹慧有更多學習越南語的動力，就讀新北市三重商工時，她就曾到越南台商企業參訪，從而堅定了攻讀東南亞系的決心。

在文藻求學期間，吳竹慧和多數同學一樣，幾乎都是從零開始學越南語，學校特別安排越南籍同學當小老師，還規劃許多文化課程，讓學生瞭解東南亞的生活差異、文化環境等，印象最深刻的就是印尼老師教跳民族舞蹈，同學們從完全不會到完整跳出一支舞，非常有成就感。

大三到越南擔任交換學生時，吳竹慧也曾遇到挫折，可能是口音不太一樣，也可能語速還不能適應，她與當地人對話常有聽沒有懂。

吳竹慧分享，越南國土南北狹長，北中南的口音都有差異，「可以想像南越就像台灣人一樣，講話很常黏在一起，北越則像大陸人講話字正腔圓。」

經過交換學生1年的磨練，吳竹慧畢業時的越南語聽、說、讀、寫都達到一定水準，有許多工作機會等著她。後來她選擇在台灣的人力資源公司服務，專門為越南移工翻譯，解決工作、生活上的大小困難。

流利的越南語是她的利器，不過實際工作後，吳竹慧才知道除了語言外，要學的東西還很多，包括醫療、工廠、機械知識等，都必須有所涉獵，否則連中文都不知道，更不可能準確地翻譯成越南語。

對於有興趣投入東南亞系的學弟妹，吳竹慧建議，一定要多認識東南亞，許多人還存有刻板印象，其實越南、泰國、印尼等國，近年都有很大的發展，台灣人對這方面的資訊，還不夠充足，畢業後只要勇於「踏出舒適圈」，有許多海外工作機會等著，月薪新台幣5萬、6萬元起跳，比台灣一般工作的起薪高出許多。

●雙外語加人文社會課程 提升學生就業力

文藻外語大學東南亞學系主任林文斌表示，文藻特別強調實務和就業導向，希望培養人才的目標包括公部門的外交或移民署官員、台商派外幹部、國內東南亞事務相關的人力仲介公司管理人才等。

由於文藻是外語大學，林文斌提到，系上特別重視語言，東南亞系學生除了會東南亞的語言外，也會強調英語，讓學生具備雙外語的能力，再搭配人文社會相關課程；在語言學習上，除了日常生活，還會用英文或東南亞語言去學習政治、經濟、文化、國際關係等議題，以語言學習為工具，深入學習當地知識。

為強化學生的語言能力，林文斌指出，學校會安排東南亞外籍生擔任語言小老師，和台灣學生語言交換；系上大四則不開課，鼓勵學生前往東南亞姊妹校擔任交換學生，歷屆大概都有近一半學生會去交換，除了體驗當地生活，也有助於語言程度大幅提升。

林文斌表示，系上在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，就多次於寒暑假舉辦東南亞台商企業研習團，讓學生在學期間就有機會參訪台商，瞭解東南亞當地的發展和挑戰。

他說；近年許多台商到東南亞建廠投資，幹部和人才需求非常明顯，許多企業主動來系上求才，還有上市櫃公司開實習職缺，甚至提供新台幣4萬、5萬元的實習津貼，對學生來說都是很好的發展機會。