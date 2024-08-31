東南亞成海外就業熱點 大學相關科系學生倍增

東南亞科系興起1

行政院主計總處統計顯示，東南亞已成為國人赴海外工作的熱點之一，就業帶動人才需求，也讓國內大學東南亞相關科系學生7年間增加逾1倍。

根據行政院主計總處統計，2022年國人赴海外工作總計47.3萬人，比2021年增加15.4萬人，以赴美國增加4.9萬人最多，赴東南亞工作增加3.1萬人，多於赴日本、韓國、中國者，可見東南亞已成為台灣人海外就業的熱門選擇之一。

隨台灣對新南向國家投資比重超過中國，傳統產業台商轉進越南、印尼設廠，人才需求持續增加，國內大學因此陸續開辦東南亞相關系組或學程，從106學年的5校、在學生381人，增至112學年的9校、在學生874人，7年間學生數增加逾1倍。

暨南國際大學東南亞學系主任王文岳告訴中央社記者，現在很多台商從中國轉往東南亞發展，東南亞人才需求明顯成長；東南亞語的熱潮卻未明顯跟上，可能是在東南亞工作的挑戰性比國內大得多，不管是擔任台商幹部或在東南亞找工作，都得面對語言、社會環境、文化等差異。

●東南亞就業須抗壓 年薪百萬大有人在

王文岳提到，學生要離鄉背井到東南亞工作，抗壓性要特別高，如果能克服這些困難，薪資待遇上升很快，有學生待到3年後，年薪就達新台幣百萬，但也有人承受不了壓力，很快就回台灣，因此他鼓勵學生要有勇氣挑戰自己，到海外就業追求高薪。

要想成為國際移動人才，王文岳建議學生可以在就學期間先擔任交換學生，有了海外學習和生活的經驗，畢業後到海外就業時就不會手足無措；家長如果有看到東南亞的發展趨勢和前景，也應該鼓勵孩子搶佔先機，搭上這波東南亞熱潮。

媒體多次報導，東南亞人才需求孔急，但文藻外語大學東南亞學系主任林文斌坦言，很多高職生對國際關係、東南亞發展等學校專業以外的情況知之甚少，系上要花很多時間去向學生或家長說明，即使主動出擊，效果仍有限，因此他希望有機會多帶學生參訪台商企業，讓學生親眼見識到東南亞的現況。

為了讓學生瞭解東南亞人才的需求，林文斌還邀請許多台商開設實務講座，讓學生認識產業發展現況，開啟對未來職場的想像。他也希望家長可以勇敢放手，鼓勵學生走出台灣，到東南亞歷練。

林文斌提到，日本、韓國已積極在東南亞佈局，台灣也應該跟東南亞建立更穩固的關係，在東南亞經濟起飛時，台灣年輕人要把握這個大好時機，打開眼界、跳脫舒適圈，只要肯努力，很快就能存到第一桶金，表現優異者，未來還有機會到亞太地區甚至歐美地區發展。

●台商企業外 社會、文化、涉外單位也需人才

政治大學東南亞語言與文化學士學位學程今年8月轉型為東南亞語文學系，系主任招靜琪表示，除了台商在東南亞打天下需要人才外，國內有關東南亞各國的學術研究或經貿、涉外也都需要專業人才，還有中學的東南亞語師資、社會文化工作等領域都有人才需求。

雖然如此，但招靜琪也提到，台灣人對東南亞的認識不足，很多還停留在東南亞都是勞工階級或外傭的刻板印象，加上外界仍會擔心學生念語言系所會沒有前途，這些因素都是招生時可能面臨的挑戰。

招靜琪認為，透過政治經濟、社會文化等課程，能幫助學生對東南亞有更深刻的認識，有助於未來到當地發展；由於目前國內東南亞相關系所或學程的發展時間尚短，課程內容仍有所侷限，未來應持續加深課程的廣度和深度，幫助學生對東南亞有更正確和深入的認識。

觀察東南亞發展，招靜琪表示，現在已形成聯合的狀態，因此不能只瞭解單一國家，而是對周遭國家都要有認識，東南亞年輕人英文也越來越好，台灣學生要到東南亞發展，除了要會東南亞語言，英語能力也要有。