快訊

京華城弊案 柯文哲移送北檢面露自信微笑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真理大學短報432缺額 校長解職

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
真理大學董事會開會決議解聘校長陳奇銘。圖／聯合報系資料照
真理大學董事會開會決議解聘校長陳奇銘。圖／聯合報系資料照

文化、真理、佛光、大葉等四所大學，今年爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，根據教育部調查，發現四校未回流名額高達數百個，其中以真理大學短報四三二個名額最多。

據了解，真理大學校長陳奇銘已辭去校長一職，也是第一位因短報事件解職的校長。對此，校方證實，廿九日董事會開會解除校長職務，由於屬董事會權責，校方不清楚原因，未來將組成校長遴選委員會，選出新校長期間則由教務長任代理校長。

招生名額短報風波持續延燒，教育部經查，總計四校未確實回流，其中真理大學短報四三二名、佛光大學二七六名、中國文化大學九十三名、大葉大學六十九名。

一名私校知情人士表示，不少學校都已在規畫來年招生，由於很多科系年初就被學校提報裁撤或合併，既然明年可能就要併系或消失，若今年繁星推薦、申請入學招生情勢不對，乾脆就先將名額私藏，提前把科系下架。

該名知情人士也說，被抓出短報的學校起初以為找到「錦囊妙計」，學校高層還到處去說，但等於是要教師職員幫忙作假，有人氣不過，才把事情抖出來。

由於多達四校短報名額，考分會日前表示，今年公告的分發入學錄取率等數據確實不精確。至於是否重新公告分發錄取率、實際缺額數？教育部未正面回應，僅表示大學招生、名額屬重大事項，分發入學為考生升大學最後一個聯合招生管道，各校應遵守規定。

國立暨南大學校長武東星表示，私校多少是被逼急了才出此下策，但若只懲罰學校也沒意思，教育部近年已放寬博士班招生名額得以流用，如Ａ系招不滿，剩餘名額可挪至Ｂ系再招，但學士班有嚴格的生師比、師資質量考核，要挪動缺額給他系很困難，唯一解套就是學系放棄缺額「不招了」。

武東星也說，很多學系直至最後分發階段才會真正覺悟招不滿，應看能否於現有寄存體制下，於招生階段再多一個寄存程序，如進入分發入學前再寄存，以利彈性調整。

教育部 真理大學 科系

延伸閱讀

獨／4校出事…真理大學短報招生名額最多 1知情人士揭私校遭抓包原因

遭點名未如實回流招生缺額 佛大：本就規畫明年減招140人

教部證實4大學短報招生名額 考分會：錄取率失真但不重新放榜

不只文大！ 招生回流名額短報 教育部證實：還有真理、佛光、大葉

相關新聞

獨／4校出事…真理大學短報招生名額最多 1知情人士揭私校遭抓包原因

本報21日報導文化大學未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，近日教育部再追查...

受招生事件影響？真理大學董事會解聘校長陳奇銘 暫由教務長代理

真理大學被教育部公告，113學年度沒有確實將繁星及申請缺額回流到分發入學，將被追究責任。日前真理大學校長陳奇銘對此問題都...

綜合大學編制大 變成負擔 學界：私校可朝單科專門化

受到少子化影響，今年四所私立大學因招不滿，鋌而走險，短報招生名額。學界分析，過去人口紅利期，私校擴張，很多私立大學因此成...

真理大學短報432缺額 校長解職

文化、真理、佛光、大葉等四所大學，今年爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺...

少子化下「大編制」成負擔 私立大學應走特色專門化

受到少子化影響，今年四所私立大學因招不滿，鋌而走險短報招生名額。學界分析，過去人口紅利期私校擴張，很多私立大學成為綜合型...

女教授「管漏現象」嚴重 高教表面公平仍是男性主導

高教職場從講師升等到教授過程，呈現職級愈高、女性占比愈低的「管漏現象」；聯合國則指女性領導者占逾3成的「臨界規模」意味組織初步實現性別平等，但我國大學女校長卻僅約1成。 聯合報數位版採訪數名現任大學女校長及專家學者，她們認為社會賦予女性責任的刻板印象，限制了女性自我期待；台灣性平有進步，但高教環境「表面公平」，社會深層就難說了，仍是男性主導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。