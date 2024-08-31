真理大學短報432缺額 校長解職

文化、真理、佛光、大葉等四所大學，今年爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，根據教育部調查，發現四校未回流名額高達數百個，其中以真理大學短報四三二個名額最多。

據了解，真理大學校長陳奇銘已辭去校長一職，也是第一位因短報事件解職的校長。對此，校方證實，廿九日董事會開會解除校長職務，由於屬董事會權責，校方不清楚原因，未來將組成校長遴選委員會，選出新校長期間則由教務長任代理校長。

招生名額短報風波持續延燒，教育部經查，總計四校未確實回流，其中真理大學短報四三二名、佛光大學二七六名、中國文化大學九十三名、大葉大學六十九名。

一名私校知情人士表示，不少學校都已在規畫來年招生，由於很多科系年初就被學校提報裁撤或合併，既然明年可能就要併系或消失，若今年繁星推薦、申請入學招生情勢不對，乾脆就先將名額私藏，提前把科系下架。

該名知情人士也說，被抓出短報的學校起初以為找到「錦囊妙計」，學校高層還到處去說，但等於是要教師職員幫忙作假，有人氣不過，才把事情抖出來。

由於多達四校短報名額，考分會日前表示，今年公告的分發入學錄取率等數據確實不精確。至於是否重新公告分發錄取率、實際缺額數？教育部未正面回應，僅表示大學招生、名額屬重大事項，分發入學為考生升大學最後一個聯合招生管道，各校應遵守規定。

國立暨南大學校長武東星表示，私校多少是被逼急了才出此下策，但若只懲罰學校也沒意思，教育部近年已放寬博士班招生名額得以流用，如Ａ系招不滿，剩餘名額可挪至Ｂ系再招，但學士班有嚴格的生師比、師資質量考核，要挪動缺額給他系很困難，唯一解套就是學系放棄缺額「不招了」。

武東星也說，很多學系直至最後分發階段才會真正覺悟招不滿，應看能否於現有寄存體制下，於招生階段再多一個寄存程序，如進入分發入學前再寄存，以利彈性調整。