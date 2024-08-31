綜合大學編制大 變成負擔 學界：私校可朝單科專門化

受到少子化影響，今年四所私立大學因招不滿，鋌而走險，短報招生名額。學界分析，過去人口紅利期，私校擴張，很多私立大學因此成為綜合型大學，但少子化下，綜合型大學編制反而成為負擔，建議未來私校辦學應檢視特色，走向專門化。

過去規定至少需具備三個學院才能改辦大學，因此早年許多學校為升格，增設學院，成為綜合型大學，但也因此弱化原本的強項。隨著少子化，私校招生愈發困難，不少學校招不滿，甚至影響財務、辦學，教育部今年六月提出「單科專門學校」構想，嘗試打破需具備三個學院的制度，輔導有需求者，轉型單科專門學校。

世新大學副校長林恒志表示，綜合大學課程比較多元、學生組成多樣，多少都能豐富學生的見識，但少子化下，已非所有學校都有餘裕扮演綜合型大學，未來甚至可能只有公立大學才能支撐大編制。

綜觀今年分發入學招生，多是具備學科特色的大學滿招，如中原、逢甲大學以理工見長，世新大學則重大眾傳播。林恒志分析，學校資源有限，少子化下，私校應檢視自身特色、強項，才有利集中火力投資設備或師資，以特色專門化為主，再往外搭配一至二個相關學院。

私校工會理事長吳忠春則認為，目前私立大專校院學生人數大部分都比全盛時期減逾二成，即便規模較大的私校，也無可避免學生逐年減少，應逐步調整教師比例及節省開支；而學生數已較少的學校，更要審慎評估辦學策略，建議評估轉型改辦的可能，否則學生數只會愈來愈少。