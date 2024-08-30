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大學IC設計賽 台師大獲類比電路冠軍

中央社／ 台北30日電

台灣師範大學電機系學生參與大學積體電路設計競賽，獲得類比電路設計組第1名特優的佳績，同組公告得獎的13隊中，副教授郭建宏實驗室成員就占了6隊。

台師大今天發布新聞稿，「112學年度大學校院積體電路設計競賽」中，郭建宏指導的碩士班學生吳宗陽與詹東杰在激烈競爭中打敗群雄，獲得類比電路設計組第一名。

這項競賽堪稱IC領域的奧林匹克，邀請台積電、聯發科、工研院的專家擔任出題者。競賽題目當天才公布，要在12小時內從了解題意到設計、前模擬性能達標、佈局、後模擬驗證到符合性能要求，非常考驗臨場反應和耐力。

「類比電路設計組」第1階段初賽的隊伍共107隊參加，入圍決賽的隊伍共30隊，而郭建宏所指導的「混合信號積體電路實驗室」有9隊報名參賽，其中7隊晉級決賽，最終有6隊獲獎。

郭建宏表示，前年開始實驗室就有人獲獎，今年這群學生更加認真，能在這麼多優秀的大學系所競爭中脫穎而出，讓人深感欣慰，也不負他們平時努力的付出。

電機系學生詹東杰表示，這獎項是實驗室平時切磋所培養出來的實力展現，不僅是對他們努力的肯定，更是一種激勵。吳宗陽也感謝教授平時的指導，以及隊友在比賽中保持從容不迫的態度，在合作中克服困難。

電路

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