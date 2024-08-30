大學IC設計賽 台師大獲類比電路冠軍
台灣師範大學電機系學生參與大學積體電路設計競賽，獲得類比電路設計組第1名特優的佳績，同組公告得獎的13隊中，副教授郭建宏實驗室成員就占了6隊。
台師大今天發布新聞稿，「112學年度大學校院積體電路設計競賽」中，郭建宏指導的碩士班學生吳宗陽與詹東杰在激烈競爭中打敗群雄，獲得類比電路設計組第一名。
這項競賽堪稱IC領域的奧林匹克，邀請台積電、聯發科、工研院的專家擔任出題者。競賽題目當天才公布，要在12小時內從了解題意到設計、前模擬性能達標、佈局、後模擬驗證到符合性能要求，非常考驗臨場反應和耐力。
「類比電路設計組」第1階段初賽的隊伍共107隊參加，入圍決賽的隊伍共30隊，而郭建宏所指導的「混合信號積體電路實驗室」有9隊報名參賽，其中7隊晉級決賽，最終有6隊獲獎。
郭建宏表示，前年開始實驗室就有人獲獎，今年這群學生更加認真，能在這麼多優秀的大學系所競爭中脫穎而出，讓人深感欣慰，也不負他們平時努力的付出。
電機系學生詹東杰表示，這獎項是實驗室平時切磋所培養出來的實力展現，不僅是對他們努力的肯定，更是一種激勵。吳宗陽也感謝教授平時的指導，以及隊友在比賽中保持從容不迫的態度，在合作中克服困難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言