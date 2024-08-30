文化大學校友捐獎學金 以已故教授宋越倫為名

中國文化大學日文系校友王桂春捐贈母校設立「宋越倫先生獎學金」，以已故教授為名，感念當初的教導和留學協助，期盼獎學金協助清寒學生，讓這份感恩之心傳遞下去。

文大今天發布新聞稿，邦達欣股份有限公司總經理王桂春每學期捐贈新台幣5萬元獎學金，協助日文系家境清寒、來自花東偏鄉弱勢家庭，以及品學兼優的學生，讓他們專心學業，無後顧之憂。

這項獎學金以已故外語學院院長宋越倫為名，宋越倫曾在駐日使館擔任文化參事，在日文研究領域享有盛名。

王桂春透過文大指出，他在民國73年獲得日本台灣交流協會的獎學金，但須取得日本國立大學的入學許可。宋越倫十分關心她留學的事情，曾主動寫信給東京大學，協助她前往日本做研究。

王桂春在日本順利完成文大碩士論文「二次世界大戰後日本大型電腦產業政策之研究」，返台後在海關資訊管理中心服務，曾推動通關系統的自動化。

王桂春說，當初若不是宋越倫的指引，他或許會在日本研究天皇制度，這樣對台灣的經濟發展就比較沒幫助。他相當感恩當初的因緣際會，希望透過捐贈獎學金，將這份感恩之心傳遞下去。

文大日文系是台灣歷史最悠久的日文系之一，與日本多所著名大學和企業保持密切合作，每年選派優秀學生前往日本進行短期研修及交換學習。除此之外，系上還提供豐富的校內外實習機會，讓學生在實踐中應用所學，增強職場競爭力。