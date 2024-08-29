興大攜手惠文高中 助跳遠金牌女將黃詩涵安心追夢

中興大學財金系準大一生黃詩涵，高中時曾獲16面國內外賽事跳遠及三級跳金牌，家境清寒的她本打算放棄體育時，興大與惠文高中支持下獲得獎助學金，未來4年可專心培訓，期盼突破紀錄。

中興大學今天召開記者會，興大與惠文高中師長及資助獎助學金的校友總會、校友出席，黃詩涵感謝所有人對她的信任，讓她可以朝目標邁進，兩校師長及校友總會也致贈黃詩涵祝福禮。

黃詩涵高中時期在跳遠項目表現亮眼，參賽屢屢奪牌。教練蔡欣憲3年來帶著黃詩涵征戰各賽事，他誇讚黃詩涵在練習上很自律，對於技術領悟力非常快就能上手，其次是她的運動基本能力好，不管是肌力、速度、柔軟度，都是練武之才。

黃詩涵一家6口開銷全都靠父親賣魚支撐，受限家中經濟壓力，父親希望她考慮大學後開始工作，黃詩涵迷惘之餘，只能在每場比賽中，以突破自我的成就感沖淡生活煩憂。

黃詩涵對數學相當感興趣，有時備賽壓力太大時，她靠著解數學題紓壓；黃詩涵選讀財金系，盼學習實用理財知識，未來可改善家中經濟環境。

當教練得知，黃詩涵因大學須自籌生活費得放棄跳遠，覺得相當可惜，惠文高中校長陳建銘、圖書館主任蔡淇華幫忙對外徵求企業捐助，中興大學得知此事也加入找贊助行列，興大校友總會理事長莊嘉郁與校友陸慧君資助新台幣80萬元，讓黃詩涵未來4年可專心培訓。

陸慧君勉勵黃詩涵，在追求卓越道路上，可能會遇到困難而失敗，能夠將所有不完美當作未來成功時的養分，就能坦然接受一切，每一次挫折、每一個挑戰或每一次不愉快的經驗，都是會帶來相等或更大利益的種子。

黃詩涵感謝師長、校友總會及學姊支持，在她最需要的時候伸出援手，可無後顧之憂，她說，未來會更努力訓練，追求自我突破，明年先爭取世界大學運動會資格，未來更希望有機會挑戰13.63公尺的全國紀錄。