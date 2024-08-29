清大生走讀雅加達唐人街 建雙語地圖助保存文化資產

國立清華大學印尼國際志工團近日到雅加達唐人街進行3天田野調查，走訪華人廟宇了解歷史，並建置有雙語介紹的數位地圖，補足當地廟宇歷史資訊缺口，地圖網站未來可供遊客使用。

清華大學印尼國際志工團8月下旬赴雅加達草埔（Glodok）唐人街，深入了解當地華裔歷史，如廟宇和華人文化等，並以所學專業將歷史資訊做成數位地圖，協助當地社區保存歷史文化資產。

這個志工團由12名來自不同科系的清大學生組成，擁有教育、藝術及外語等專業，8月中旬由指導老師王麗蘭帶領，赴雅加達進行志工服務。

王麗蘭向中央社表示，網路地圖上有關雅加達唐人街的資訊仍不完整，像是華人廟宇的文化背景及運作方式都相當匱乏。

她說：「大部分廟宇資訊都不夠完整，像是信徒和儀式都不清楚，這是因為（大家）都是以旅遊景點來看待它（廟宇）。」

王麗蘭認為，台灣學生可以靠數位科技協助印尼保存歷史文化遺產，將永續城市的概念帶到印尼；與此同時，也能藉由與印尼人互動，加深對印尼的認識，再把印尼特殊的人文風情介紹給台灣人。

志工團團員張善源告訴中央社，他發現雅加達唐人街與馬來西亞或泰國不同，很少看到中文字，像是草埔唐人街牌匾就僅有英文和印尼文。另外，有關唐人街的廟宇資訊也非常匱乏。

馬來西亞籍的張善源說，身為華裔，很希望為雅加達唐人街建立完整的華語資訊地圖，以保存珍貴的歷史文化資產。他表示，當地華裔居民得知志工團要製作雙語地圖後，都相當熱情地分享許多珍貴的歷史故事。

張善源指出，雙語地圖完成後，所有內容將傳至網路上供遊客使用。

王麗蘭表示，台灣社會高度仰賴印尼籍家庭看護工，但印尼人對台灣人宛如「最陌生的家人」，社會普遍對印尼社群和文化有隔閡，也不甚了解；希望台灣年輕世代可以用更創新的形式，拉近台灣與印尼的距離。

志工團團員李庚陵首次到印尼。她表示，過去對印尼的印象停留在看護或工人等移工樣貌，因此認為印尼很落後。經由此行，發現印尼貧富差距大，與她過去認知的完全不同，打破了刻板印象。