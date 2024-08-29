她重考醫牙失敗「困在18年框架」 網點頭：難接受落後名校同窗

「要多久才能擺脫醫牙的陰霾？」一名重考醫學系和牙醫學系失敗的網友，在論壇上如此訴說，原PO表示自己應屆和重考都差一點考上醫學系和牙醫學系，雖然放棄了重考念頭，說服自己將要就讀的科系是自己所喜歡的，但是看到有人分享重考上醫學系和牙醫學系的消息，還是會感到忌妒，也走不出考不上醫牙、背離18年來的自我期許的陰霾。

原PO在Dcard以「心情 還是失敗了」為題發文指出，自己重考到「身心都搞到壞掉」，卻還是沒考上醫學系與牙醫學系，儘管應屆和重考時距醫學系和牙醫學系都僅有一步之遙，但是原PO放棄了，因為她自知不喜歡備考，也覺得再考下去自己會崩潰。

原PO也透露自己正努力接受讀某三類組科系的事實，透過找資料證明該科系不差、說服自己也喜歡該科系，可是每次看到有人重考上大學的醫學系與牙醫學系，內心還是會不太舒服、有點忌妒，即使有嘗試過心理諮商還是走不出來，更在文末嘆，「要多久才能擺脫醫牙的陰霾？要多久才能擺脫過去18年給自己的框架和期許？」

有網友也分享自己走不出「醫牙的陰霾」的經歷，「我是地區第一志願畢業，當年全班一半的人都去了醫牙，我呢則是連台大熱門系都沒有，去了清大的電資，在10年前的電資其實根本還沒紅起來，就是不高不低的分數而已，我當時每晚都在搜PTT，查電資比醫牙爛多少，都會跳出來說醫牙多好多好，我花了好多時間才接受，我這一生註定要比班上同學差」、「我也為了醫牙重考，當時身邊重考朋友不是上了就是再一年考上了，那時候超級後悔沒有二考（家人覺得壓力太大），好羨慕好忌妒，我在大一大二都不參加讀書以外的活動，每天沈浸在沒考上的心情、自怨自艾等等，終於在大三跨出舒適圈，參加一點點系上活動、空閒的時間做自己喜歡的事情，也交到很多朋友」、「我也是重考失敗，最近一直在說服自己非醫牙也可以過的很好，但看到好幾個成績比我差的高中同學考上醫牙就好難過，猶豫要不要再試試在學重考，但這一年的身心狀態讓我覺得很不適合繼續考試了 」。

有網友則給予建議與安慰，「其實考到最後真的只有考上才能夠徹底放下，旁人開導的再多、安慰的再多，都只能起到暫時的作用，一段時間後又會回到放不下的矛盾狀態……我覺得這種感覺比備考還痛苦，『重考只有0次跟無數次』我本來也不相信這句話，但後來親身嘗試後才知道放下的唯一方法就是考上」、「希望妳願意給自己多一點時間，對自己有耐心點，繼續努力生活、保持忙碌，多去做不一樣的嘗試，多參加活動、社團，讓自己的大學生活充實、快樂、有品質，直到自己找到下一個熱情、興趣，相信妳也明白人生也不該只有考試而已」。

也有人舉例開釋原PO，如明星巨石強森、傑森史塔森也是從小就有運動員夢想，但多年挑戰失敗後，轉而找到第二條有成就感的人生道路，「世界很大還有很多領域，值得你花時間去看、挖掘、探索」！