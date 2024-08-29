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大葉大學推動新型專班 與越南胡志明市4校簽約

中央社／ 彰化29日電

大葉大學今天與越南胡志明市4所學校簽約，攜手推動新型專班，預計113學年度下學期招收112名越南籍學生，鼓勵國際學生來台學習，銜接就業，將優秀人才留用台灣。

大葉大學校長方文昌上午與越南胡志明市國際高專校長阮登李簽訂合作協定，並與胡志明市經濟科技高專校長谿文孟、胡志明市百業中專校長潘黃勇、胡志明市瑰越國際中專董事長阮光捷簽立交流合作備忘錄。

方文昌表示，新型專班是指整合產業與學界資源，吸引學生來台就學、實習並確保就業，期盼台越合作能為台灣產業提供更多優質人才，鞏固台灣在全球經濟市場競爭力。

大葉大學人員告訴中央社記者，113學年度下學期將設置5個新型專班，包括STEM（科學、技術、工程、數學）、金融、半導體等領域，預計招收112人，事前會於越南設華語基地，培訓學生華語能力。

大葉大學表示，參與新型專班計畫的越南籍學生來台就讀2年，第1年每月有新台幣1萬元生活費，同時中部合作廠商將釋出工讀機會；第2年為全職實習，薪資符合勞動基準法規定，學生畢業後須留台工作2年。

大葉大學 胡志明市 越南

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