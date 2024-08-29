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「選舉之神」小笠原欣幸9月起清大開課談選舉 選課人數爆滿

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學今年8月起聘任小笠原欣幸為榮譽講座教授，將於人文社會學院學士班開設2門關於「台灣政治與選舉」課程，而學生選課踴躍，其中一門課開放50名學生，如今已爆滿。圖／取自小笠原欣幸臉書
清華大學今年8月起聘任小笠原欣幸為榮譽講座教授，將於人文社會學院學士班開設2門關於「台灣政治與選舉」課程，而學生選課踴躍，其中一門課開放50名學生，如今已爆滿。圖／取自小笠原欣幸臉書

日本東京外國語大學榮譽教授小笠原欣幸研究台灣選舉30年，見證8次台灣總統大選，訪台超過150次，而他也多次神準預測台灣選舉結果，被封為「選舉之神」。清華大學今年8月起聘任其為榮譽講座教授，9月起將於人文社會學院學士班開設「台灣政治與選舉」、「台灣選舉研究」2門課程，而學生選課踴躍，其中一門課開放50名學生，如今已爆滿。

清大教務長巫勇賢證實，已聘任小笠原欣幸為榮譽講座教授，聘期從今年8月起，9月起將在人文社會學院學士班專任授課及舉辦講座1年，授課內容為台灣政治與選舉相關課程，將優先提供給人社院學士班學生選課，其中一門課開放50名學生選修，如今已爆滿。

巫勇賢表示，小笠原欣幸是研究台灣政治、台灣選舉及兩岸關係的權威，而他也將在清大開設政治、社會領域相關的2門課程，傳授專業知識、促進學術交流互動，除了豐富清大的教學內容，亦有機會提升清大的全球影響力，這些課程會優先提供給人社院學士班同學選課，第3次選課起開放全校修習，通常也開放旁聽，不過要先和授課教師說明。

小笠原欣幸也在臉書表示，他將在清大周一上午開設「台灣政治與選舉」課程，因未限制人數，歡迎有興趣的人社學院的學生來選課，其他學院也可以來旁聽；至於周一下午的「台灣選舉研究」，因為以學生們的報告和討論為主，人數有限制，選課學生務必9月2日來上課。

小笠原欣幸本人也在臉書曬出朋友送的特製餅乾，笑說可以替代名片，他預定住在清大宿舍，並表示很期待與清大的教授、員工和學生們見面，也很期待新竹的新生活，希望台灣朋友們多多指教。

小笠原欣幸也在臉書表示，他將在清大周一上午開設「台灣政治與選舉」課程，因未限制人數，歡迎有興趣的人社學院的同學來選課，其他學院的同學也可以來旁聽
小笠原欣幸也在臉書表示，他將在清大周一上午開設「台灣政治與選舉」課程，因未限制人數，歡迎有興趣的人社學院的同學來選課，其他學院的同學也可以來旁聽
小笠原欣幸本人也在臉書曬出朋友送的特製餅乾，笑說可以替代名片。圖／取自小笠原欣幸臉書
小笠原欣幸本人也在臉書曬出朋友送的特製餅乾，笑說可以替代名片。圖／取自小笠原欣幸臉書
日本東京外國語大學榮譽教授小笠原欣幸研究台灣選舉30年，見證8次台灣總統大選，訪台超過150次，而他也多次神準預測台灣選舉結果，被封為「選舉之神」。圖／取自小笠原欣幸臉書
日本東京外國語大學榮譽教授小笠原欣幸研究台灣選舉30年，見證8次台灣總統大選，訪台超過150次，而他也多次神準預測台灣選舉結果，被封為「選舉之神」。圖／取自小笠原欣幸臉書

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