業界董事長坐鎮 東吳大學開辦「半導體精英講座」通識

有鑒於未來半導體產業發展，東吳大學通識教育中心與科準科技董事長陳調鋌合作，開設「遇見未來－創新科技半導體精英講座」通識課程，鼓勵學生學習半導體知識為主，啟發學生探索科技興趣為輔，學習當前產業發展趨勢，因應未來職涯知能需求。

東吳大學日前舉辦「東吳大學Ｘ科準科技公司未來科技人才培育交流會」，邀請課程講師、數間科技公司董事長等交流半導體科技人才培育心得。

東吳大學副校長王世和表示，在科技昌盛的現代，學校也應培養與時俱進的人才，113學年度可視為東吳大學的「半導體元年」。陳調鋌則回憶，求學歷程中正因有學校不斷給予學生幫助，畢業後才能無所顧忌闖蕩出一番成就，因此心懷感謝，希望利用現有資源回饋母校東吳大學與學弟妹。

交流會上，課程主持教師、教授梅長生也表示，希望「遇見未來－創新科技半導體精英講座」課程的主旨如火種一般，在學生心中播下動機的種子。

梅長生也形容，「師父領進門，修行在個人。」課程設計不應艱澀難懂，而是以啟發學生為目的，如此才能吸引沒有任何半導體基礎的學生自行接觸該領域，茁壯更多幼苗。

「遇見未來－創新科技半導體精英講座」課程將於113學年度第一學期正式開設，東吳大學期許透過科技先進的深入淺出，激發學生的創新潛力，為未來的科技發展注入新的活力。