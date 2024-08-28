沒想像中輕鬆！她怨1工作是「學生和教授的奴隸」 同行吐心聲：每天被虐

找到一份適合並喜歡的工作並不容易，近日就有一位女網友以「#工作心得 校內行政真的待不下去」為題發文，提到自己今年剛畢業，就先報考了學校的系助理，本來想將這份工作當成過渡期，卻遇到了種種難題，讓她忍不住怨嘆：「真的是一份很沒有挑戰也很沒有尊嚴的工作」。

一位女網友在Dcard上發文，提到她是今年的應屆畢業生，目前在學校擔任行政職，當初會選擇踏入這份行業，是因為自己對未來有點迷惘，看到學校有缺系助理就決定先報考看看，想著薪水也還行，可以先將這份工作當成過渡期，一邊思考未來要做什麼。不過目前任職一個多月的原PO卻表示，這份工作「基本上就是學生跟教授的奴隸」，並一一列出該職務的缺點。

原PO首先指出，系助理並不像學生所想的那麼輕鬆，「實際上一天至少都有十幾二十封郵件要看，瑣碎的小事也是數不勝數」，也因為是助理的職位，時常要協助教授處理一些雜事。

她接著回想，自己入職時也沒有進行明確的交接，整個流程都很潦草，「沒有明確的SOP、沒有重要事情的日程，一切都是按照email來通知，細項說明也都不清不楚」，若後續出了紕漏、弄錯了問題，也都是助理要負起責任。

「坦白說學校行政的工作就是依靠經驗」，原PO分析，這個工作環境的同事大多較為資深，儘管同事沒有教人的義務，不過「當新人搞不清楚狀況的時候，身旁的同事卻在關鍵時刻沉默不語看著妳犯錯，還滿令人挫折的」。

綜合以上幾點，原PO無奈的指出，「學校的位階分得很清楚一層一層下來，新進助理真的蠻辛苦的」。並感嘆儘管任職的時間不長，但自己做得並不開心，「我想應該不久後就會辭職了吧」。

貼文曝光後，引起許多同行的共鳴，紛紛安慰原PO，「還以為這我發的，這個月剛從學校行政離職，工作量大又雜，重點加班沒有加班費」、「我也做過，六日都要工作，晚上還要接家長電話，都讀到大學了」、「現在小朋友都還很沒禮貌，跑去請系秘還要不耐煩大小聲擺臉色，害系上的秘書基本上都是一年大小換」、「我做了快四年，每天都被專任老師虐，也是一樣這個職位換了多個助教，到我接手資料亂七八糟，總算在我離職前大部分都整理完了才交給下一位」。

但也有網友表示，行政職不論在校內或業界都大同小異，提醒她可以自己衡量，「行政，就是一群外表變成大人，但實際沒什麼生活常識又不詢問Google大神的巨嬰的『保姆』以及兼職背鍋俠」、「不過說實在的，即便是業界的行政，應該也類似這樣」、「原PO說的外面都有，妳以後就看開，衡量自己口袋多少錢，看有沒有離職的guts，有錢就拿到自己想要的東西就走，沒錢，就繼續當狗」。