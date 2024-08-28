清大生赴雅加達台灣學校辦營隊 教中文和基礎AI

國立清華大學印尼國際志工團赴雅加達台灣學校辦營隊，提供基礎AI課程與中文學習伴讀，吸引逾80名學生參與。營隊今天舉辦成果發表會，吸引許多家長出席，學生表示收穫良多。

來自不同科系的12名清華大學印尼國際志工團成員，近日赴雅加達台灣學校舉辦為期7天的營隊，主要提供AI應用教育與中文學習暨伴讀計畫。志工團將科技教育帶入校園，並以中文應用和伴讀計畫協助學生加強中文能力。

負責AI課程的志工團團員劉諭勛表示，AI課程主要教導學生設計海報和邀請函、Python程式設計，以及人臉辨識系統。他說：「營隊最大挑戰是將嚴肅的AI程式設計專業，轉換成有趣好玩的課程，以吸引學生的注意力。」

雅加達台灣學校校長張晉福致詞表示，AI人工智慧正快速發展，透過參與營隊，學生能與時俱進學習最新的科技知識，收穫很多，感謝志工團的付出。

除了AI課程，志工團也教導學生中文。領隊暨指導老師王麗蘭表示，中文教學主要針對小學生，營隊主題是希望學生透過繪本，發現中文的樂趣。

志工團透過寫春聯及不同遊戲讓當地學生了解中華文化。志工團表示，雅加達台灣學校自2000年代開始招收印尼當地學生，擴大影響力的同時，也面臨學生中文學習的問題；志工團希望以寓教於樂方式，加強當地學生中文能力。