逾半數學生曾修讀 全英語課程達886門！台師大校長曝願景

國立台灣師範大學2021年獲教育部評選為「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期重點培育學校，台師大統計，112學年全英語授課（EMI）已經達到886門，全校50%以上的學生均修讀過EMI課程。

教育部去年公布第二期重點培育學校，除第一期已獲得核定的中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學外，第二期再新增清華大學、政治大學以及台灣科技大學。第二階段於112至114學年度執行，第一年補助學校約7.7億，較第一期增加近2億元。

台師大校長吳正己強調，台師大不是要變成全英語大學，而是運用雙語大學計畫，結合校發計畫強調接軌國際，打造雙語甚至多語的學習環境，邁向國際化。

吳正己也說，計畫除了強調正式的EMI課程，也注重非正式課程與潛在課程的配合。另外，國際化校園環境吸引更多外籍師生，目前台師大外籍教師已達51人，境外生人數占比12%，為校園帶來多元文化與多語言氛圍。

為配合學生英語能力，台師大採三階段課程發展模式，從基礎英語學習課程、專業領域學術英語，跨接到各學院EMI專業課程，循序漸進培養學生英文素養，也提供多元課程讓學生選擇。

台師大教務長劉美慧表示，台師大EMI課程從計畫實施前的497門，到112學年度的886門，課程數增加了78%；全校超過5成的學生修習過EMI課程。大學部所有學系已提供至少18學分EMI課程架構，研究所提供近7成全英語學位學程，另有跨領域的全英語學分學程。師大113學年度也設立4個全英語大學學位學程，全球研究全英語學士學位學程更招收來自14國、35位外籍生。

另外，台師大也設立英語學術素養中心（Center for Academic Literacy, 簡稱CAL），為全國首間學術英語輔導中心，聘請10多位不同專業領域、不同文化背景的輔導員，提供一對一學術英語寫作和口語諮詢服務，每周平均輔導超過80小時。