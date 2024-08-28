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小笠原欣幸獲聘教台灣選舉 清大9/2正式開課

中央社／ 記者魯鋼駿新竹市28日電

獲聘為國立清華大學榮譽講座教授的日本學者小笠原欣幸表示，他日前已住進學校宿舍，這學期開的2門課「台灣政治與選舉」及「台灣選舉研究」將於9月2日上課，他提醒修課學生到校上課。

清華大學今年8月起聘任小笠原欣幸為清華大學榮譽講座教授，9月起在清華大學人文社會學院學士班專任授課及舉辦講座1年。

小笠原欣幸昨天在臉書（Facebook）發文表示，他已抵達台灣清華大學，開始住在新竹市校園的宿舍，新學期將到來，他開的2門課為「台灣政治與選舉」及「台灣選舉研究」。

小笠原欣幸指出，週一上午的「台灣政治與選舉」未限制人數，有興趣的人社學院學生都可選課，其他學院學生可旁聽。「台灣選舉研究」則在週一下午，因課程以報告和討論為主，人數有限制。他提醒修課學生「9月2日必須來上課」。

清大教務長巫勇賢透過文字表示，小笠原欣幸是研究台灣政治、台灣選舉及兩岸關係的權威，具有崇榮資歷的學者。

巫勇賢指出，小笠原欣幸的課程優先給人社院學士班同學選課，第3次選課起開放全校修習，通常也開放旁聽，不過要先和授課教師說明。

宿舍 清華大學

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