大學讀電資…她想棄科技業轉當「年薪百萬藥師」 藥學系網友紛勸退

大學科系的選擇對於未來求職多少會有影響，近日有大學生表示讀電資讀得很不開心，加上未來進入科技業工作可能很累，因此思考是否該轉換跑道，朝藥學系發展。但擔心恐從一個火坑跳到另一個火坑，原PO因此上網求助「以未來的發展，女生會推薦讀電資還是藥學」，文章一出，卻有不少藥學系的網友跳出來勸退。

一名女網友在Dcard發文，表示大學讀電資卻讀得很不開心，沒什麼大學生活，且除非能力夠強，不然在科技業領高薪，大多是用高工時、高壓力堆疊出來的。在稍微研究相關產業的工作性質後，原PO認為似乎沒有適合的，「硬讀下去，最後也很有可能跑去考國營，但跟國營相比，我會更想要往藥學系發展」。

她並說這幾年觀察到藥師的薪水有漲，普遍落在7～8萬，年薪百萬的藥師職缺也變多了，因此想重考科大藥學系。然而原PO又擔心「從一個火坑跳到另一個火坑」，因此上網詢問眾人，「以未來的發展，女生會推薦讀電資還是藥學？」

文章一出即掀起討論，不少就讀藥學的網友建議原PO選電資，「醫師端一直想搶走調劑權，及增設藥學系跟後藥（學士後藥學系）的風波，所以我個人是蠻擔心自己的未來的」、「如果有電資腦我真的會選電資，我天天都在擔心病人死在我手下，擔心寫不出論文」、「沒家業繼承就不要選藥學了吧，能選科技業我會選科技業，藥師感覺快泡沫化了」、「現在藥師通過率不高，這是你看到藥師薪資提升的原因，同時也是你要考量的風險」。

但也有人指出藥師的優勢在於穩定，認為選藥師這行也不差，「薪水不多但過得很快樂耶，上班壓力不會太大」、「藥師可以穩穩做到70、80歲，家母是藥師，從來沒看到她在增加什麼技能，卻可以一直在診所領得不錯」、「要穩定選藥學」、「我覺得藥師最大優勢就是下班就沒你的事，不要發錯藥，基本上零壓力」、「藥學比較適合喜歡穩定的人」。