群聯捐贈aiDAPTIV+方案給陽明交大 擴大生成式AI地端應用

群聯（ 8299）今日宣布捐贈40套最新的「群聯獨家專利aiDAPTIV+方案AI 100與AI訓練相關軟體」，協助陽明交大電機與資訊學院提升現有的電腦設備效能。協助陽明交大將桌上型電腦，快速升級成AI工作站並進行大型語言模型 (LLM) 的地端微調訓練 (Fine-Tuning)，讓學生的AI研究不再是紙上談兵，而是可以快速地上機實作，大幅提升生成式AI領域的研究與應用擴展速度，更重要的是，將能為國立陽明交大省下數千萬元新台幣的AI設備採購預算。

陽明交大校長林奇宏強調，生成式AI不僅能夠改變學術研究及教學模式，還能提供更多創新應用的機會。生成式AI的相關研究與應用，例如智慧醫療資訊與本土語言模型，目前迫切需要低功耗、低成本的落地方案。群聯電子支持陽明交大的這批『aiDAPTIV+ 方案AI 100』，能夠讓更多師生更快、更有效率地進行生成式AI領域的研究與應用開發，推動學校在科技創新上的進一步躍升，厚植AI研究技術與能量。未來，期待能與群聯電子有更多深度合作，培育出更多優秀的生成式AI專業人才，為台灣的AI產業發展貢獻力量。

群聯執行長潘健成表示，這次捐贈不僅為陽明交大提供了具體的技術支持，還彰顯了產學合作對於推動AI技術應用的重要性。群聯與陽明交大長期以來有著非常緊密的合作關係，這次捐贈正是基於雙方多年的深厚交流所促成。

潘健成指出，電機與資訊學院中有許多老師與學生熱衷於生成式AI領域，但由於高階AI伺服器的經費限制，往往難以將研究計畫付諸實行，只能紙上談兵。潘健成進一步強調，群聯十分榮幸能有機會提供aiDAPTIV+方案給予陽明交大，幫助解決地端AI運算設備的問題，提升學生的競爭力，並希望未來能繼續助力陽明交大與全台各大專院校培育更多在生成式AI領域的專業人才。

潘健成進一步指出，生成式AI是未來科技發展的重要趨勢，特別是對於國家創新實力的提升具有關鍵影響。這次的捐贈不僅能加強陽明交大在AI領域的研究能量，更能推動整體學術界對於生成式AI的研究與應用落地，讓更多人能夠享受到AI技術所帶來的便利與價值。群聯也歡迎台灣各大專院校的AI研究團隊與群聯洽詢，導入可負擔的地端AI訓練安全可靠方案，共同擴大生成式AI的地端訓練與AI應用。