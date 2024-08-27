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台師大產學研發冷融合技術 無核污染可助節能減碳

中央社／ 台北27日電

台師大團隊與江陵集團合作，在冷融合技術取得突破性成果，以水為燃料，能在低溫下進行核反應且無核污染，可望應用於節能減碳及醫療領域，有助於實現零碳排。

台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院與江陵集團今天舉行記者會，分享在冷融合技術上取得的突破性成果，研究成果於今年刊登於國際期刊，也是30年來冷融合論文首度刊登在主流科學期刊上。

台師大產創學院綠能科技與永續治理研究所講座教授、江陵集團創能研究中心執行長黃秉鈞率領研究團隊，研發低能核反應（俗稱冷融合），核反應可在遠低於主流科學家認為的高溫下發生，不會釋放出中子和伽馬輻射，具有無核污染的優點，是實現零碳排的最佳選擇。

黃秉鈞於2013年發現，兩家台灣公司開發的不同機器可用水來製造能量，進一步研究後發現這與水受熱與汽化震盪有關，可能是水沸騰產生的空化及聲致發光現象導致，甚至與冷融合有關。

在科技部支持下，黃秉鈞自2019年展開這項能源科技探索，希望透過有系統的科學研究來求證，雖然在2019年至2021年執行的計畫中，研究成果都宣告失敗，但黃秉鈞的團隊在研究過程中觀察到奇怪現象，包括水側管路內有不尋常高壓損壞壓力錶和銅管，銅管裡還有核蛻變。

2021年自台大退休的黃秉鈞，轉任台師大擔任講座教授，冷融合研究團隊轉入江陵集團的陽傑公司創能研究中心繼續研發。

黃秉鈞表示，團隊在2023年發現，冷融合發生時，反應器會產出不凝結氣體，經無數次重複實驗後，確認水被激發某種核反應並產生能量，也發現O17同位素是核反應的關鍵中間產物，這是能源科技的重大發現；而同位素O17重水可用於核磁共振造影劑的材料，還有研究顯示其有可能抑制癌細胞增長、輔助癌症的標靶，具醫療價值。

團隊研發的冷融合技術可用於發電廠節能減碳，將發電廠效率由目前的40%提升至50%，為節能減碳做出巨大貢獻；未來若性能係數COP提升至5.0以上，水激發核反應產生的能量，足以帶動汽渦輪機發電，達成用水發電的能源革命，團隊未來也將致力於量產同位素O17重水，提供大量廉價的原料，供生物醫學研究，以造福人類。

台師大 團隊 減碳

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