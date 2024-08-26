父母失望「女兒讀中文系」 網：台灣文化底蘊淺唸純文組系得更努力

日前一名網友在論壇透露自己分科測驗放榜後，上了一間風評不錯的學校的中文系，但是這結果是預期之外的差，原本預料會上的前段私立大學熱門科系，差一分落榜，但是原PO也補充，自己對中文有興趣，也有意願就讀中文系，因此對放榜結果還可以接受，然而原PO的父母卻很失望，天天和原PO抱怨中文系很爛，威脅原PO必須在轉系和重考擇一，不能繼續讀中文系。貼文一出，引起網友熱議。

原PO在Dcard以「唸中文系被父母覺得很丟臉」為題發文表示，自己分科測驗分發的結果是一間不錯的大學的中文系，但是原PO原以為會上前段私立大學的熱門科系，因此這樣的結果較預期差，然而原PO也透露，「我雖然不能算是中文系熱愛狂，但是可以說我蠻喜歡的，也有想過未來的工作」，更進一步說明自己有意願就讀中文系，所以能接受放榜的結果。

然而，原PO的父母卻對分科測驗放榜的結果相當失望，「因為他們認為中文系很爛，未來沒出路，然後也完全不敢跟別人說（有來問的親戚或同事）」，原PO的父母也常罵原PO為何只考上中文系，還進一步威脅若沒有辦法轉系，就要重考，不能繼續就讀中文系，原PO也只能答應父母之後會轉系或雙主修。

原PO也坦言她認為中文系不容易找工作，每天被父母轟炸欲哭無淚，讓她好奇有相似經歷的中文系學長姐如何調適心情，或者有無想法上的變化。

有網友嘆道，「在台灣文化底蘊淺，且靠科技吃飯的島上，唸純文組就是被人笑啊……沒辦法」。

也有網友給予生涯規劃建議，有人坦言唸中文系確實要比別人更努力，「我個人認為沒有什麼系是沒有出路的欸，只是看努不努力、願不願意考試、未來薪水高低而已，都說我們畢業是載具師，但我們的出路也有公務員、老師、華語教師等等，做到頂、能力不錯薪水也是很高的，雙主修也是一條路，真的就是看自己有沒有意識到、有沒有努力而已」、「我覺得可以拼個雙主修，跟準備看看華語教師，讓自己的出路比較多元一點！但我覺得妳願意念就已經很好了，而且大學科系跟未來工作也不一定相關，人生是自己的，不是妳爸媽的」、「我大學時在杜鵑花節也都會跟人家說中文系出路很廣，是看人而不是科系，但我現在快30了，如果可以重來我會真心跟妳說塊陶（快逃），雖然我現在其實過的蠻好的，但真的得要比其他人更努力，好累，有種可以搭自強我怎麼會選區間車的概念，雖然努力都會到啦」。