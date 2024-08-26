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以魔法世界為主題迎接1900名新生 清大再送大禮包

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清大今年還為每位新生準備了一份傳達永續理念的大禮包，包含環保袋、玻璃餐盒、不銹鋼湯匙及筷子。圖／清大提供
清大今年還為每位新生準備了一份傳達永續理念的大禮包，包含環保袋、玻璃餐盒、不銹鋼湯匙及筷子。圖／清大提供

清華大學今年由學生團隊規畫以「魔法世界」為主題，為1900名大學部新鮮人舉辦新生領航營。今天上午代表12個學院的旗幟高懸體育館，歡迎全體新生的到來。副校長戴念華與師長代表站在舞台上，舉起清華小旗高呼口號，新生們則亮起手機手電筒回應，象徵點亮新生的未來。清大也為新生準備新手大禮包，未來帶著「它們」到校內餐廳用餐還可享折扣。

校長高為元也拍攝影片以魔法為喻，勉勵新生如果想獲得某一項新能力，只要著手擬訂計畫、持續努力，魔法也可望在現實世界中發生。高為元強調，魔法並非不勞而獲，電影及小說中的主人翁在打敗大魔王之前，都歷經了長期的學習與努力。他請所有新生都想一想，最想要的能力是什麼？從大學4年的開始就擬定計畫，透過每天的努力與實踐，朝夢想一步步邁進。

新生領航營學生總召陳慧瓴表示，大學就像一座充滿無限可能的魔法圖書館，每一本書、每一門課都是通往新世界的鑰匙，帶領學生進入未知的領域。領航營以魔法世界為主題，希望激發新生的想像力和探索精神，這也呼應了校長所勉勵的理念—相信自己的努力可以創造無限的可能性。

新生校園導覽設計了7個闖關關卡，包括5個主要關卡和2個隱藏關卡，邀請新生探索校園各處及圖書館等資源。新生們下載「i清華」手機應用程式來完成闖關任務，就有機會獲得限定版徽章和飲料提袋等特別設計的小禮物。

清大今年還為每位新生準備了一份傳達永續理念的大禮包，包含環保袋、玻璃餐盒、不鏽鋼湯匙及筷子。更貼心的是，玻璃餐盒還分為800毫升和1千毫升兩種尺寸，學生可視平日使用習慣二選一，帶著它到校內餐廳用餐還可享折扣優惠。

陳慧瓴表示，環保匙筷組由學生團隊設計，湯匙及筷子採用食品級的304不鏽鋼，外層的食品級矽膠套方便清洗，上面還有可愛的熊貓圖案，希望能陪伴新生4年，減少免洗筷子及湯匙的使用，更環保也更健康。

清華大學今年由學生團隊規畫以「魔法世界」為主題，為1千9百名大學部新鮮人舉辦新生領航營。記者黃羿馨／攝影
清華大學今年由學生團隊規畫以「魔法世界」為主題，為1千9百名大學部新鮮人舉辦新生領航營。記者黃羿馨／攝影
新生們下載「i清華」手機應用程式來完成闖關任務，就有機會獲得限定版徽章和飲料提袋等特別設計的小禮物。圖／清大提供
新生們下載「i清華」手機應用程式來完成闖關任務，就有機會獲得限定版徽章和飲料提袋等特別設計的小禮物。圖／清大提供
清大今年還為每位新生準備了一份傳達永續理念的大禮包，包含環保袋、玻璃餐盒、不銹鋼湯匙及筷子，未來帶著它到校內餐廳用餐還可享折扣優惠。圖／清大提供
清大今年還為每位新生準備了一份傳達永續理念的大禮包，包含環保袋、玻璃餐盒、不銹鋼湯匙及筷子，未來帶著它到校內餐廳用餐還可享折扣優惠。圖／清大提供
副校長戴念華與師長代表站在舞台上，舉起清華小旗高呼口號，新生們則亮起手機手電筒回應，象徵點亮新生的未來。記者黃羿馨／攝影
副校長戴念華與師長代表站在舞台上，舉起清華小旗高呼口號，新生們則亮起手機手電筒回應，象徵點亮新生的未來。記者黃羿馨／攝影

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