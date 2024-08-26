彭啓明出席清大AAERE研討會 盼實現環保、經濟雙贏
環境部升格滿周年，環境部長彭啓明今天至清華大學出席第13屆亞洲環境與資源經濟學會研討會（AAERE）。彭啓明提到，達成淨零排放是一項艱鉅的任務，政府計畫引入創新的經濟手段，從而推動綠色經濟發展。他也希望學術單位在這方面提供更多支持，並與政府合作，共同探索新的經濟模式，實現環境保護與經濟發展雙贏。
第13屆亞洲環境與資源經濟學會由台灣環境與資源經濟學會及清華大學竹師教育學院、環境與文化資源學系主辦，主題為「亞洲跨區域合作與向淨零排放的產業轉型」。台灣位於亞太航運及經濟樞紐，新竹市則為高科技產業城市，緊密連結ESG發展與環境經濟。今天研討會新竹市政府秘書長張治祥與新竹市環保局長江盛任均與會出席。
彭啓明致詞時強調「綠色成長戰略」（Green Growth Strategy）的重要性，他表示，政府將致力於在經濟發展的同時優先保護環境，並提出多項創新措施以達成淨零排放（Net Zero）的目標，並著手推動相關法律的修訂，以確保經濟成長必須建立在環境保護的基礎之上。
彭啓明也提到政府近期的政策變革，包括將環保署升格為環境部，並在組織架構上進行了調整。彭啓明表示，新成立的環境部不僅將繼續監督環保規範，還將積極推動跨部門合作，特別是在年輕世代的創新及低碳經濟發展方面，力求打造更具整合性和推動力的環保政策。
彭啓明也提到其他國家如日本和美國在這方面的經驗，特別是日本政府推出的碳債券（Carbon Bonds）和美國的「通膨削減法案」（Inflation Reduction Act），值得借鑒，期望未來能在國際合作中，引入更多創新的經濟工具，促進全球環保目標的實現。
新竹市環保局表示，這次研討會主題包含能源轉型、資源使用效率、碳中和、永續發展目標及氣候變遷影響與減緩政策等多項議題，涵蓋面向多元，透過專家學者分享最新研究與執行經驗，有助竹市永續發展及氣候變遷業務推動，打造健康安心的環境，同步持續實踐SDGs的願景與目標。
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