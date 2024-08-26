國研院科政中心主任交接 清大電機系黃錫瑜接任

國科會轄下的國家實驗研究院於今日舉行科技政策研究與資訊中心主任交接典禮，由清華大學電機系教授黃錫瑜接任。其研究專長融合積體電路設計、設計自動化與機體電路測試等多項跨領域技術，並擔任過多項IEEE學術會議主席，他表示未來將致力於整合資訊服務與學研界人才網絡，積極導入智慧化工具運用，提供國科會更專業的科技資訊分析能力。

黃錫瑜為台灣大學電機系系學士、碩士，1997年取得美國加州大學聖塔芭芭拉分校電機與電腦工程博士學位後，在美國矽谷的國民半導體和後來併入台積電的世大積體電路工作2年，1999年進入清大電機系任教迄今。曾任清華大學積體電路設計技術中心主任、創新育成中心主任、台灣積體電路設計學會理事長、工研院南分院創新長、南台科技大學副校長，也曾於2007年共同創立開發IC設計軟體的兆心科技。

黃錫瑜的研究專長融合了積體電路設計、設計自動化與積體電路測試等多項跨領域的技術，以創造具有高品質、高可靠度與長壽命的「永保安康之晶片」為終極目標。曾發表超過180篇學術論文，獲得6次國內外的最佳論文獎，並擔任多項IEEE學術會議之議程主席及大會主席，及兩本IEEE期刊編輯。

國研院院長蔡宏營感謝前主任林博文過去4年的努力付出，並期勉黃錫瑜能繼續帶領科政中心發揮國家級科技政策研究智庫的角色，支援國科會及相關部會的科技政策規劃。黃錫瑜表示，上任後將致力於整合資訊服務與學研界人才網絡，強化科技政策的支援體系，積極導入智慧化工具運用，持續開拓科研議題視野，以提供國科會更專業的科技資訊分析能力，落實科政中心作為產官學研各界幕後智庫的重要任務。